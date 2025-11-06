補充保費新制衝擊小資族 石崇良：尋求公平性 延緩調漲一般保費時程

衛福部拋出改革補充保費，對按月、按季領配息的小資族衝擊大，引發許多民眾反彈。衛福部長石崇良今天(6日)中午親上火線說明，他強調，越早調整補充保費、挹注健保財源，便可延後調升一般保費費率的時程；民眾多繳補充保費，政府依法也須按比例投入更多經費，絕非將健保的財務責任轉嫁給人民。

衛福部長石崇良拋出補充保費三大改革構想，由於將影響480萬人，且被認為對中產及小資族影響最大，招致反彈。石崇良6日中午臨時舉行記者會對外說明政策方向。

石崇良指出，此次改革首先是「打開天花板」，將補充保費扣繳上限由現行新台幣1千萬元提高為5千萬元，繳交的補充保費將由目前最高21萬元增為約100萬元，希望符合健保量能付費原則，有能力者多負擔一點。其次是將獎金的起徵點由投保薪資的4倍改為最低工資的4倍，拉齊起徵點，也就是只要全年累計獎金超過11萬多元，就一律要繳交補充保費，以達到公平性。第三項則是導入年度結算機制，民眾全年的股利、利息、租金等收入累計超過2萬元就要扣繳補充保費，而非採現行的單筆扣繳，避免「拆單」規避繳費，以符合健保公平付費的精神。石崇良強調，超過2萬元扣繳是現行便有的制度，只是設計上更為公平而已。

石崇良表示，健保30年前開辦時並無補充保費，純粹以薪資所得做為財務來源，但隨著高齡化、少子女化等人口結構改變，勞動人口減少、健保支出卻持續成長，導致薪資所得者的壓力越來越重，而現在民眾許多資產均來自投資所得，因此必須正視財務的公平性，調整健保財務的來源。

由於新制將對許多按月、按季領取股息的小資族而言產生較大衝擊，石崇良表示，衛福部會特別了解對於小資族的影響，盡量減少衝擊。但他也強調，相較於收取股利等補充保費，薪資所得者的每一分錢都被納入一般保費計算，因此，衛福部必須從中尋求公平性。

石崇良強調，健保早晚都必須改革，越早啟動越有利於健全健保財務，政府先從補充保費著手，便可將一般保費費率調升的時程再延後。他說：『(原音)所以寧可早做，也不要到了不得已的時候做，那個時候的影響會更大。那我們越早調整這樣的補充保費，挹注這些收入，我們就可以減緩一般保費對更多人影響的部分，就可以往後延。是不可能永遠不調一般保費的費率，是不可能的，但是我們希望讓它的財務結構是更公平的情形之下再來調，那這樣大家會覺得比較平衡。』

石崇良並指出，依照健保法規定，政府須負擔36%健保總經費，因此，當民眾每多繳2元的補充保費，政府就須按比例多撥1元進健保基金，政府並未將財務壓力轉嫁給民眾，相關經費將全數用於照顧民眾的健康，因此，這「絕對划算」。他並感謝許多高股息、股利者在這次制度修正後會貢獻很多，希望大家一起促進健保永續發展。

石崇良說，相關改革須修正健保法，衛福部已備妥草案，接下來將與社會溝通、傾聽各界意見後再進行修正，預計今年底或明年初報行政院審查，再送立法院審議，盼明年完成修法，2027年開始適用。