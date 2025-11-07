補充保費新制被政院喊卡 石崇良：個人去留不在心中

衛福部長石崇良提出修正「健保法」，擬調整補充保費徵收方式，將利息、股利、租金等全年超過二萬元者納入課徵，引發「小資族被砍」民怨。石崇良前天下午仍為政策辯護，未料行政院七小時內緊急宣布喊卡。政策峰迴路轉，且石崇良遭砲轟根本未與其他部會溝通，石昨天再度說明，修法僅屬想法，才尚未進入跨部會討論。

石崇良日前受訪時提出擴大補充保費構想，衛福部隨後表示草案已研擬完成，最快二○二七年上路，影響約四百八十萬人。消息曝光後輿論譁然，批評政策不針對富人反砍中產階級。石崇良當天強調「政策方向不變」，晚間政院宣布政策暫緩，據悉政院高層「看報才知道」，並指出衛福部未與金管會協調。

石崇良昨回應，新制曝光是媒體專訪所致，「事發有點突然」，強調修法未正式啟動，若進入程序必會跨部會協調並召開公聽會。至於未與金管會討論，他說「不是沒討論，只是還沒到那個階段」，重申補充保費改年結「只是一個想法」。

行政院長卓榮泰昨於立法院接受質詢時坦言，「跨部會溝通可以更好」，並表示補充保費方向尚未定案，但原則是「讓收入高的國人多負擔一點」，並指卅年來國人都受健保保障，現在是國人要回頭保障健保的時代。

立委林俊憲說，部會政策一定要經過討論，不該貿然拋出，在沒有凝聚共識情況下，易引發軒然大波；立委王鴻薇批政策「荒腔走板」，質疑金管會毫不知情，應檢討石崇良去留。石崇良說，去留從不在他心中，他只想把事情做好。

雖然擴大補充保費引發政治風波，但醫界對此多表達支持。前衛生署副署長張鴻仁認為，衛福部調整補充保費是「兩害相權取其輕」，調整一般保費影響更大；中經院長連賢明說，明年健保收支缺口恐達七百億元，政府應乘機檢討費基，擴大薪資與補充保費上限，以維持健保永續。

