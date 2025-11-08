補充保費新制釀民怨 謝金河：施政要抓大放小、讓人民有感
衛福部健保補充保費收費改制引發民怨，行政院緊急喊卡。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感。
謝金河7日在臉書上發文表示，衛福部長石崇良端出二代健保補充保費改革方案，將課稅門檻往下移至有2萬元收入的房租，股利所得者的身上，受到衝擊的估計有480萬人。這個政策出來後，民眾一片駡聲，有人指責執政黨嫌票太多，石部長也坦承這個政策沒有事先和金管會溝通，眼看火愈燒愈旺，行政院出面喊停，這個風波暫時告一段落。
謝金河說，他也向財政部政務次長阮清華反映，租稅應該抓大放小。例如，財政部有一段時間在夜市查稅，動用人力龐大，但收到的稅很少；財政部也盯住一些熱門店家，有時稅務人員跑去站崗，後來引來一些民怨，甚至有些家家乾脆收攤。這些拿大刀趕蚊子的動作，美其名是租稅正義，租稅公平，但卻容易讓政府丟掉選票。
謝金河也提到，2023年賴總統在競選期間，接受他的訪問，當時交通部科技執法雷厲風行，計程車在紅線區載客經常被開罰單。我有一次計程車司機把一疊罰單秀給我看，他說他一個月收入有一半繳罰單。交通單位執法太嚴，這個帳都會算到執政黨身上，這是現在政府難為的地方。
謝金河指出，這些年台灣的社會愈來愈朝向大M型化的發展，尤其是AI快速改變財富的分配，台灣股價上1000元的公司將近30家，富可敵國的人愈來愈多，政府要多課高所得者的稅，甚至是拿高所得者的稅來救濟低所得者，這次普發1萬元，方向是對的，但政府論述能力不足。
謝金河認為，台灣的健保制度所向無敵，大家都說好，但馬兒好，馬兒要吃草，健保補充保費的制度是這樣出來的。這些年我很鼓勵健保設基金捐款帳號，社會上很多有錢人把錢捐給四大宗教團體，這些宗教團體都是錢滿為患，如果健保有基金帳戶，有錢人可以直接捐錢給健保基金專戶。還有很多臨終沒有繼承人的人，也可以把一輩子沒有用完的錢直接捐給健保基金專戶，「我的這個想法如果能落實，收到的錢一定比這次向2萬元以上股利、房租所得者課到的稅更多！」擺夜市、地攤的小販，開計程車的司機，他們都是為養家糊口奔波，政府不一定要費很大的心力去向這些人爭利，執政要讓人民有感才能得民心。
