補充保費新制險翻車 醫問：為何不從酒稅、糖稅下手

為了挽救健保財務、擴大財源，衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，未來利息、股利、租金三大項目改採「年度結算制」，引發反彈聲浪，行政院急踩剎車，昨（6日）晚間宣布暫緩規劃。醫師姜冠宇指出，針對利息和股利有點太狠了，就像在懲罰對經濟有貢獻的人，他疑惑為何不針對酒稅、糖稅下手，認為健保費用從食物抽，比從利息抽合理多了。

衛福部研擬調整補充保費制度，未來將針對利息、股利及租金等改為「年度結算制」。為避免民眾拆單規避課徵，利息、股利全年收入超過2萬元，就須繳交2.11%的補充保費，預估影響480萬人，引起反彈聲浪。行政院6日晚間急踩剎車，表示已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫。

廣告 廣告

北市聯醫醫師姜冠宇昨晚間在臉書談及健保補充保費改革，認為租金可以，但存款利息和股利有點太狠了。他指出，這些非薪資所得課資本稅，有可能在學日本、南韓、法國，但是股息、利息多少感覺在懲罰對經濟有貢獻的人。

姜冠宇疑惑，酒稅、糖稅為何不敢拿出來做？酒稅、糖稅合起來做代謝症候群基金，難道不好嗎？他直言手搖飲有加糖的飲料，如果直接課原價20%，以台灣餐飲業規模來看，效果未必比抽被動所得差，「雖然這樣我大概會被罵在逼人喝白開水、欺人太甚，但健保就是這麼難做人，還是趕快找制度外模式解套吧」。

有網友留言指出，健保費用從食物抽，比從利息抽合理多了，姜冠宇對此也回應「對，我就是這樣覺得」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

蔡依林簽唱樂和粉絲肉體接觸

張惠妹時隔5年家鄉台東跨年

公視董監事延宕 文化部長道歉