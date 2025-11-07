「補充保費新制」小資族扛？ 民怨炸鍋「政院7小時喊卡」

健保新制度被民眾罵翻。（圖／東森新聞）





健保新制度被民眾罵翻！衛福部本來打算推出健保補充保費新制，把利息、股利年結累計超過2萬元的人，就要繳2.11％補充保費，民眾直說不合理！結果7個小時後緊急喊停，被罵翻的衛福部長石崇良表示，只是想把事情做好，去留問題不在自己心中。

民眾：「好不容易賺了一點點的股利，你又要繳這個保費，好像不太合理，不合理不合理。」

衛福部擬推的健保補充保費新制有多不合理，連旁邊聽到民眾都頻頻點頭，因為這新制一度要將現行單筆給付改為年度累計課徵模式，也就是說一年股利加利息2萬元以上，就要多繳保費。民眾：「買零股的說實在，我們只是拿一個來做一些生活上的補貼，這種的你還要再多收二次保費，我覺得可以先不用。」

民怨炸鍋，卓揆趕緊喊卡暫緩規劃，傳出政院高層看報才知政策，要衛福部先聽取各方意見。前健保局長鄭守夏批評，增加補充保費是正確方向，但要避免影響很多人，卻只收到一點錢窘境。醫師蘇一峰更直言，使用較多醫療，小病跑大醫院，小病跑急診的人，這三類人才該多收費。

立委（民）林俊憲：「我身為立委，我都覺得我被偷襲了，健保現在的財政並沒有嚴重到需要再做一個加徵健保補充保費，如果就算有，那你也應該大家來討論。」

綠營自家人都反對，畢竟如果新制上路，受衝擊最大的包括股民與定存族，房東中高薪上班族與退休族，估計影響約480萬人，約可增加健保財務，100億至200億元。立委（國）王鴻薇：「石崇良剛剛上台就出這樣子的包，實在是非常的離譜，卓榮泰應該去好好考慮石崇良他到底合不合適。」

衛福部長石崇良：「去留從來不在我心中，只有想把事情做好，補充保費新制還沒有正式進入到我們法制作業程序，這個只是一個想法。」

或許部長想把事情做好，只是中央政府從最會溝通變互不相通，健保新制若是倉促上路，只會引起更多民怨。

