補充保費新制 王義川：為何沒繳費的中國人來台依親可用健保？這事沒解決都不用談！

健保補充保費改革惹議，王義川表示，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？哪有這種道理？這件事沒解決，什麼都不用談。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 衛福部拋出健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利，研擬要採取年度結算繳納，引發爭議。對此，民進黨立委王義川直言，健保費調漲前先解決「沒繳過健保費的中國人來台依親可用台灣健保」，這件事沒解決，什麼都不用談。

健保補充保費改革引發熱議，衛福部6日晚間表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見。不過晚間，行政院急踩剎車指出，卓榮泰院長已指示衛福部，廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

廣告 廣告

對此，王義川6日晚間在Threads發文指表示，健保費要調漲，補充保費要調漲？他認為要先解決一件事，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？他批評「哪有這種道理，亂七八糟。這件事沒解決，什麼都不用談！」

此外，科技專家許美華也透過臉書直言，二代健保補充保費方案，被罵到喊停了，民進黨執政團隊到底知不知道現在情勢有多險惡？做任何政策前，都沒有評估成本效益（pros and cons）嗎？是嫌票太多嗎？「現在是生死存亡關頭，不要再亂開戰場得罪選民了。還有，不要再惹怒支持者了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟年改才改一半，藍白就想翻桌 律師：退休人士領得比上班族多，合理嗎？

公教年改樓地板3萬2！經民連提醒藍白：莫忘世上苦人多！國民年金何時有8千？