補充保費方案掀波 健保沒錢了怎麼辦？KOL提解法

衛福部長石崇良為了幫健保財務開源，拋出補充保費改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費擬改採年度結算制，全年收入超過2萬元，就須繳交2.11%的補充保費，行政院雖已對此規劃緊急喊卡，但討論聲浪仍不斷。百萬網紅Cheap主張，健保財務吃緊，應該要去找濫用健保者或免稅的宗教單位，醫師姜冠宇則建議推出健康稅、發展第二層保險或自費投保，讓「使用者付費」真正對準健康風險。

百萬網紅喊使用者付費

百萬訂閱YouTuber「Cheap」在臉書粉專表示，健保快沒錢了，衛福部卻把腦筋動到領股利的股民、收租金的房東、領利息的儲蓄族等人身上，讓他不禁砲轟這種改革方案是低能政策，並認為健保財務吃緊，就應該要去找平常在濫用健保的人，或是免稅的宗教單位，而不是懲罰有被動收入、算有能力的人。

廣告 廣告

Cheap痛批，這項改革方案彷彿是衛福部自己一頭熱，金管會、財政部事先並不知情，顯示缺乏橫向協調，行政院滅火喊卡後， 猶如一齣鬧劇。

醫提2解方 健康稅+自費投保

北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇今（7日）發文指出，健保支出年年創新高，改革不停，但把利息、股利、租金、獎金等資本性收入改成年合併課補充保費，和醫療風險關聯薄弱，健保要救財務，應該要對症下藥，否則只是壓到小額儲蓄與小資族，還可能引發租屋市場轉嫁。

姜冠宇提出2解方，首先是推出健康稅，含糖飲、酒類依風險與含糖量分級，讓終端價有感變化，稅收專款可投入糖尿病、肝病與基層照護，讓「使用者付費」真正對準健康風險。其次，發展第二層保險或自費投保，健保守住基本盤，而願意投資健康的人，可以自願加保，取得預防與創新照護的更高標準，把醫療視為投資，而非支出。

更多中時新聞網報導

亞洲職棒交流賽 今桃園開打

屋主購器材自驗 揪出錯誤工法

年終2個月 月薪6萬就達門檻