補充保費未與其他部會研商 醫改會批評

▲對於健保補充保費的修法方向，醫改會認為，不能每次都只挑容易動的那一塊。（資料照／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專家，但尚未與其他部會溝通，也凸顯政策討論的急就章，欠缺行政部門的橫向討論與溝通。

醫改會提到，補充保費制度本身存在「灰色地帶」，6類15目分類收取、地下經濟龐大、租屋市場不透明、資本利得的範圍，加上過去規避補充保費的手法等；因此只要提及保費調整，公平性的質疑都會浮現。

醫改會指出，從二代健保推動至今，「跨部門財稅資料整合、勾稽」的老問題早已反覆討論，但至今未解。醫改會認為，若不直面個人或家戶所得資料不完整的問題，即便改成年度結算，也只擋下部分規避手法，但真正的不公平問題仍在。

健保永續 醫改會：不能每次只挑容易動的那塊

也因為改革方向與股利、利息相關，衛福部長石崇良今日召開記者會回應此次修法方向時，被問及是否有與金管會溝通。他坦言，有請教很多財經專家，但這部分尚未正式討論，會持續溝通，因為不希望影響股市。

但醫改會直指，尚未與其他部會研商的回應，也凸顯了政策討論的急就章，欠缺行政部門的橫向討論、社會溝通。

醫改會呼籲，健保要真正永續，「不能每次都只挑容易動的那一塊」、頭痛醫頭、腳痛醫腳。，正的改革，應從完善所得資料、健全費基制度、強化收費公平，三方面同步啟動，才能讓健保回到自助互助、量能負擔的精神。

