補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

前衛福部長陳時中日前重申「補充保費沒有轉彎」，引爆社群再度爭論。雖然政策暫緩實施，但政府仍堅持方向正確、僅門檻偏低。PTT上，有網友痛批此舉已偏離「社會保險」原則，甚至直言「補充保費根本違憲」，貼文引發上千則熱議。

原PO指出，補充保費以六項所得為課徵基礎，本質並非稅而是保險費，卻硬要以所得高低來分擔，違反平等原則。他質疑：「健保只是社會保險又不是租稅，繳的保費就是支付自己使用的醫療資源而已，高所得者為什麼就該多繳？」

他進一步批評，政府聲稱「高所得者要負擔更多」只是帶風向，實際上只是「挑容易收的收」，形同一套「半調子」制度。

部分網友認為，社會保險依「量能負擔」原則徵收是合理的，「社會保險不是商業保險」、「要讓制度永續，就要有人多繳」。也有網友指出，「健保本來就具所得重分配功能」，「老了才知道這制度的重要」。

另有人強調現實面：「老齡化會逼政府加稅，這只是時間問題」。

反對聲浪仍強烈。許多留言認為補充保費是「扒兩層皮」，「同筆所得繳過稅又要再繳保費」。也有網友怒嗆：「收這六種是因為好收」、「行之有年不代表不違憲」、「健保搞成稅收工具根本亂七八糟」。更有人諷刺：「夜市攤販免稅、股民被割」、「不敢加所得稅，就來刮中產」。

