補充保費炸鍋後又有「看病新規定」？網傳掛號漲5成 報告詳解醫學中心收費

衛福部先前拋出研擬在明（2026）年推動《健保法》修法，原健保補充保費是針對薪資以外「超過2萬元」的利息、股利等收入收取2.11%，新制擬改為年度結算，在輿論炸鍋後宣告暫緩；衛福部長石崇良先前也在媒體訪問中提到，為落實分級醫療，健保署擬在明年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收5成部分負擔措施。」近日網路則傳出「看病新規定」相關影片，指若明年7月起未經轉診到大醫院就醫，原本1000元會變成1500元，台灣事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

調查報告顯示，原始謠傳版本為，「明年七月開始，只要你沒拿轉診單就直接去大醫院看病抱歉，健保不幫你出了！你要自己多付50%的費用：尖叫：」MyGoPen經查後提出幾點總結，傳言指明年7月開始，實際上仍有相關配套指標、總額分配、宣導分流等細節尚未處理，時間點並未確定；再者，傳言指「直接到大醫院就醫」，但實際上是指醫學中心，大型醫療體系都有分院，部分分院是總院直屬、同一健保申報代碼，所以也是醫學中心；但有些分院則是獨立特約代碼、所以層級不同，傳言只講「大醫院」並不正確。

至於傳言所謂「本來1000塊變成1500」、「要自己支付50%」，MyGoPen指出，事實上是健保醫療費用民眾要自行「部分負擔 50%」，並非整張帳單變貴5成。調查報告指出， 網傳「看病新規定」影片其實沒有公告，實際上是衛福部長在媒體專訪中提到的內容，該政策是「分級醫療」大目標下、各種政策的其中之一，到底有幾分成熟度也尚未可知。調查報告列舉，例如「二代健保補充保費」擴大為「全年合計」超過2萬元就要納入的消息，從11月5日左右開始流傳、6 日石崇良親自開記者會說明、6日晚間就遭行政院表示「只是想法」、「暫緩規劃」，傳言將測試輿論的政策風向球誤導為既定政策。

MyGoPen強調，不管是討論中的政策或是傳言，雖然都是鼓勵分級就醫、立意良善，但不成熟的政策、錯誤的傳言，都會造成民眾恐慌、無益於全民健康。至於究竟醫學中心門診收費會有什麼變化？調查報告補充說明，以醫學中心未經轉診的門診基本部分負擔為420元為例，還要再加計高低不同的藥品部分負擔，門診收據上面的項目包括掛號費、診察費、檢查費、藥費、藥事服務費等，此次討論的是健保醫療費用自行部分負擔50%，也就是420元的「定額」部分負擔，可能回歸《健保法》、變成「定率」50%，但傳言說法直接將整張帳單加上50%，傳言的說法會將「掛號費」、「醫療項目，但非健保的自費」計入，敘述容易造成誤導。

