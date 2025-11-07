補充保費炸鍋！名醫提醒這2字：混日子就好

▲衛福部長石崇良日前拋出健保「補充保費」構想，引發民怨炸鍋。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良日前接受媒體專訪時，拋出健保「補充保費」改革的構想，研擬將利息所得、股利所得及租金收入改為年度總計，但此消息一出立刻引發民眾反彈，驚動行政院緊急出手喊停。對此，精神科醫師沈政男直言，健保不是數學、不是經濟，而是政治，當今賴清德連任岌岌可危，最重要的是「選票」，所以石崇良別想有什麼太大，混日子就可以了。

沈政男表示，新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是在當今政治氛圍之下，他就做不了什麼事啊！現在的賴清德政府，連任岌岌可危，每天都在看著滿意度數字，只要有任何民意上的風吹草動，就會直接從上介入，不再讓他在那邊玩得不亦樂乎，這是必須體會的上級心態。

「健保，不是數學，不是經濟，而是政治！醫界不懂，當了官以後還是不懂，但民眾，與必須接受選票考驗的人，非常清楚。」沈政男直言，石崇良部長外號石頭，意思是擇善固執，嗯，就看石頭硬，還是選票利，恕他直言：「一直到2028，你都不可能有什麼太大的作為，真的，混日子就可以了，因為，兩個字：選票。」

沈政男強調，健保與醫療改革，不是要幫醫界解決問題，也不是要讓官員力求表現，而是要讓民眾滿意，選票投得下去，從頭到尾，就沒有搞懂醫療兩字的本質。醫療的終極目的，不是把病醫好，而是讓人覺得開心與快樂，「這目的，跟政治，完全一樣」。有媒體提到「家戶總所得制」的人才是真正的內行，石部長，有這方面的論述嗎？

