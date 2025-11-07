補充保費炸開民怨「7小時喊停」 石崇良滿頭包！中經院院長送暖
衛福部長石崇良日前拋出「補充保費」收取三大變革，包括利息、股利、租金改採「年度結算制」，引發存股族、定存族及包租公強烈反彈，行政院長卓榮泰緊急下令暫緩具爭議的規畫。從石崇良中午親上火線舉行記者會到晚間政策喊卡，僅相隔七小時，顯示民怨沸騰程度。
石崇良本周二接受媒體專訪時表示，補充保費將有三大變革，消息在周三正式刊登後，輿論迅速炸鍋，連民進黨立委都接到不少抗議電話。為了滅火，行政院發言人李慧芝表示，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度尚在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。
石崇良在記者會中坦承相關政策尚在研議中，事前曾詢問過數位財經專家，但未正式與金管會溝通。他表示，修法是考量台灣面臨超高齡化、少子化，健保永續發展必須追求財務公平合理。目前健保收入高達七成五來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占百分之九，因此需檢討付費公平性及財務結構。
石崇良指出，國內勞動力人口自2015年的一千七百萬人逐年下降，若純粹以薪資保費為來源，將加重薪資所得者負擔，若不修法增加補充保費，就要調一般保費費率，也會影響小資族。他說：「為了保費收取的公平性，謝謝高股息、高股利者貢獻。」
對於外界不滿聲浪，石崇良表示，健保費相關政策總會有不同聲音，但改革寧可早做，不要到不得已時才做，屆時影響更大。至於開徵金額門檻，他表示會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。
綠營人士指出，理解健保制度改革迫在眉睫，肯定石崇良改革決心，但拋出政策前應做好黨內溝通、社會溝通，避免部會、立委「看報才知道」的窘境，讓民眾留下政府不溝通、不接地氣的印象。
中經院院長連賢明在社群平台表示，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」他認為，石崇良願意面對健保財務改革值得鼓勵，並建議部長可適當提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，「抓大放小」來降低改革的政治衝擊。
由於民意反彈強烈，加上黨內有怨言，政策緊急喊卡。李慧芝強調，為確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。
延伸閱讀
「蘇丹紅」食安風暴 販售公司負責人一審判刑4年
1.6萬替代役增無人機訓練 篩240名進入進階班拚證照
鳳凰最新各國路徑曝 顛峰狀態登呂宋島後「北轉撲台」
其他人也在看
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 4 小時前
健保補充保費新制喊卡！中經院院長嘆：政治人物別再只喊「不能倒」
連賢明昨在臉書粉專發文指出，他在準備翌日於台灣醫務管理協會的報告時，看到1則關於衛福部部長石崇良推動補充性保費改革的新聞。根據報導，石崇良計畫將現行「即時就源扣繳」的制度，修法改為「年度結算」，但仍維持2萬元的起徵下限，並優先針對利息、股利及租金所得開始實...CTWANT ・ 2 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 1 天前
補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率
健保專家說，徵收補充保費，改採年度計算，宛如家戶總所得的縮影，看似公平，有錢的人必須多繳一些保費，但這只是枝微末節，健保收入僅增多100多億元，無濟於事。為求公平，應從調整一般保費費率，並減少醫療浪費等重點著手改革。聯合新聞網 ・ 1 天前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 18 小時前
健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族
衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利中廣新聞網 ・ 17 小時前
「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民
衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...聯合新聞網 ・ 3 小時前
「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
補充保費未與其他部會研商 醫改會批評
[NOWnews今日新聞]衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 1 天前
健保研議新制！利息股利「年領」逾2萬恐繳補充保費，扣繳上限也調高？
衛福部長石崇良6日指出，衛福部2026年將研擬健保補充保費改革方案，利息、股利、租金等1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，未來還可能做出哪些改革？ 衛福部長石崇良在記者會上表示，健保要永續發展，財務結構上必須尋求公平合理。目前健保保費75%來自一般保費收入，主要來自工作薪資所得，補充保費則佔9%，並非多數。 哪6類所得，可能被扣補充保費？ 目前須繳交健保補充保費的所得項目，可分成6類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得。 健保研擬3大改革，如何影響補充保費？ 根據石崇良的發言，健保研擬中的3大改革方向如下： 1.單筆徵收上限提高至5,000萬元：針對6類要收補充保費的收入（獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得這），現在最多單筆以1,000萬元計算，超過者不計。未來可能將把天花板拉高到5,000萬元。這部分預計影響1,000人，增加6億健保收入。 2.獎金起徵點一致：目前補充保費以當月投保金額4倍來起徵，可能會產生公平性的問題。石崇良舉例，若每月投保薪資為10萬元，單筆獎金超過40萬元以上，才需繳納補充保費；月薪3萬元者，則獎金超過12萬康健雜誌 ・ 15 小時前
補充保費新制踩煞車 連賢明嘆：健保改革已經很久不面對
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費。事件引發外界關注，行政院6日晚間則宣布暫緩，不過，中經院院長連賢明感慨表示，台灣對於健保財務改革「已經很久不面對」，他也點出此次改革的兩點評論。中時財經即時 ・ 1 小時前
補充保費改革「翻倍」挹注健保 石崇良：寧可早做別等到萬不得已
衛福部預估，若補充保費改革順利推動，健保收入可望「翻倍」成長，外界憂心是否重演1989年「證所稅」風暴、衝擊股市。衛福部長石崇良強調，健保制度已邁入30年，社會結構早已改變，過去主要依賴薪資所得，如今資本利得占比上升，改革正是為了讓財源分擔更公平。自由時報 ・ 18 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 19 小時前
健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，保費將從今年每月350美元，增加到明年每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
二代健保補充保費改革惹議 政院：絕不會為難小資族
（中央社記者賴于榛台北6日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。中央社 ・ 20 小時前
二代健保補充保費改革未上路就被罵翻 政院急喊卡
衛福部近日研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制，未料卻引起存股族、小資族不滿，隨輿論在網上發酵，行政院發言人李慧芝今天（6日）晚間表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。鏡報 ・ 12 小時前
存股族跳腳！健保補充保費新制惹議 政院：絕對不會為難小資族
衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，將利息、股利、租金等補充保費從現行的單筆收費改採「年度計算」，超過2萬元就要收取。消息一出立刻引發熱議，對此，行政院發言人李慧芝今(6)日表示，關於健保補充保費...華視 ・ 19 小時前
補充保費改革 專家建議兼職薪資可採差別費率
（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。中央社 ・ 1 天前