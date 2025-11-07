補充保費炸開民怨「7小時喊停」 石崇良滿頭包！中經院院長送暖

衛福部長石崇良日前拋出「補充保費」收取三大變革，包括利息、股利、租金改採「年度結算制」，引發存股族、定存族及包租公強烈反彈，行政院長卓榮泰緊急下令暫緩具爭議的規畫。從石崇良中午親上火線舉行記者會到晚間政策喊卡，僅相隔七小時，顯示民怨沸騰程度。

衛福部長石崇良日前拋出「補充保費」收取三大變革，包括利息、股利、租金改採「年度結算制」，引發強烈反彈。（圖／中央社）

石崇良本周二接受媒體專訪時表示，補充保費將有三大變革，消息在周三正式刊登後，輿論迅速炸鍋，連民進黨立委都接到不少抗議電話。為了滅火，行政院發言人李慧芝表示，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度尚在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

廣告 廣告

石崇良在記者會中坦承相關政策尚在研議中，事前曾詢問過數位財經專家，但未正式與金管會溝通。他表示，修法是考量台灣面臨超高齡化、少子化，健保永續發展必須追求財務公平合理。目前健保收入高達七成五來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占百分之九，因此需檢討付費公平性及財務結構。

石崇良指出，國內勞動力人口自2015年的一千七百萬人逐年下降，若純粹以薪資保費為來源，將加重薪資所得者負擔，若不修法增加補充保費，就要調一般保費費率，也會影響小資族。他說：「為了保費收取的公平性，謝謝高股息、高股利者貢獻。」

對於外界不滿聲浪，石崇良表示，健保費相關政策總會有不同聲音，但改革寧可早做，不要到不得已時才做，屆時影響更大。至於開徵金額門檻，他表示會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。

綠營人士指出，理解健保制度改革迫在眉睫，肯定石崇良改革決心，但拋出政策前應做好黨內溝通、社會溝通，避免部會、立委「看報才知道」的窘境，讓民眾留下政府不溝通、不接地氣的印象。

中經院院長連賢明認為，石崇良願意面對健保財務改革值得鼓勵，並建議部長可適當提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限。(圖/資料照)

中經院院長連賢明在社群平台表示，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」他認為，石崇良願意面對健保財務改革值得鼓勵，並建議部長可適當提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，「抓大放小」來降低改革的政治衝擊。

由於民意反彈強烈，加上黨內有怨言，政策緊急喊卡。李慧芝強調，為確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

延伸閱讀

「蘇丹紅」食安風暴 販售公司負責人一審判刑4年

1.6萬替代役增無人機訓練 篩240名進入進階班拚證照

鳳凰最新各國路徑曝 顛峰狀態登呂宋島後「北轉撲台」