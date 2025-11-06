補充保費爭議延燒 健康經濟學專家：正視健保財務缺口
補充保費爭議延燒，衛福部長石崇良今（6日）親上火線，表示將研究如何讓小資族保有小確幸。健康經濟學專家提醒，台灣自費醫療越來越多，代表需要更多健康資源的投入，衛福部的主張合理，是為解決「拆單」的公平性問題；消基會則表示，補充保費對健保財務仍是杯水車薪，呼籲將政府負擔比率提高、將菸捐70％還回健保，並考慮收酒捐，再有不足，只能將健保費率上限適度提高。
陽交大行政副院長、台灣健康經濟學會監事周穎政提醒，要用宏觀的角度看問題，國人自費醫療越來越多，代表健保的保障不足，需要更多健康資源的投入。若要解決問題，要嘛調一般保費，要嘛調補充保費。
周穎政說，此次補充保費修法方向並不是調漲費率，而是在解決公平性，也就是拆單規避保費的問題，衛福部的主張是合理的。他並不反對向高所得者多收保費，但會不會影響到小資族的儲蓄、投資行為？這也可以檢討。例如，政府可調升高所得者收費的天花板，或是針對下限（小資族）的門檻進行調整。各界應凝聚共識解決問題，而不是放任健保有「洞」卻不處理。
消基會執行董事吳榮達表示，衞福部最近2個政策的調整，包括修正施行細則，排除政府以社福預算所支出之保險費部分，及本次調整增加補充保費收取，原因無非都在於最近幾年來衛福部、健保署一直在擴大或放寛健保給付項目、範圍和條件，致使健保給付金額的快速擴大（116年健保給付金額將突破兆元）。
吳榮達說，假設政府沒有進一步節流措施，為維持健保的繼續運作，只有往開源方向走，因明年將遇到選舉年，要提高健保費率，茲事體大，政府不敢輕易為之，所以才會想到修施行細則、推動補充保費改革。政府要嚴肅認真思考，健保給付的項目、範圍和條件要不要做調整或減縮，避免健保給付無止境的成長擴大。
另外，吳榮達認為，政府應先修正《健保法》，將政府原應負擔36％健保費部分，提高至38％甚至到40％，如仍不足，另將菸捐70％還回健保收入，並考慮將酒捐挹注健保收入，再有不足，只能修《健保法》，將健保費率上限6％適度提高，由全民面對。現在政府光談調整增加補充保費，其實仍是杯水車薪，無法解決遲早將來臨的健保財務窘境。
