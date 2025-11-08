補充保費爭議後與賴總統同台 石崇良：改革要持續 爭取最大共識再推動

記者簡浩正／綜合報導

健保補充保費擬改革爭議，目前已暫緩規劃，但外界仍熱議。衛福部長石崇良今（8）日表示，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，但會取得最大共識才往下一步走。

石崇良5日拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採「年度結算制」，1年累計逾新台幣2萬元收取2.11%的補充保費、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計可為健保增加100至200億元收入。未料，報導一出立即引發外界反彈，石崇良6日中午召開臨時記者會說明政策；但到了當日晚間行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規劃。

廣告 廣告

石崇良今日上午出席「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，會後受訪聯訪對於健保補充保費爭議再度回應。

他說台灣正面臨人口結構巨大變化，依照國發會估計，到了2070年，工作人口將大幅下降970萬人，這對健保財務勢必造成衝擊，雖不是立刻發生，但一定會面臨難題，因此健保財務改革「還是要進行」；但他也強調會容納意見、取得大家共識、爭取最多民眾支持下，推動下一步健保財務改革計劃。

媒體詢問總統賴清德對補充保費爭議有沒有表達想法。石崇良說，賴總統對醫療掌握很清楚，已明確指示健保改革該走方向，只是細節須由幕僚人員，進行更詳細規劃。就像他致詞時開玩笑「有如此專業的醫師總統，身為衛福部長壓力很大。」強調長期而言健保一定要改革，需要一點時間，會持續跟各界報告、討論。

總統賴清德出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今日上午出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮時，針對健保總額，他指出去年與今年都採用高推估5.5%來計算，因此明年健保總額將達到9833億元，加上199億元的公務預算，總計超過1兆82億元，將是歷年來最高，就是希望能夠提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉。

台大醫學院院長、台灣醫學會理事長吳明賢致詞時，則是除了感謝賴清德以及石崇良的出席外，也當面喊話：「石崇良部長健保改革一定要成功！」

更多三立新聞網報導

不再躺走廊！急診壅塞石崇良提解方：明年擬推「專屬病床區」

新聞幕後/補充保費急剎車 石崇良非首次「踩紅線」部院多溝通才能快步走

一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗

補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平

