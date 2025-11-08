補充保費爭議衛福部才轉彎 陳時中突喊：2萬元門檻太低

南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚

民視影音 ・ 4 小時前