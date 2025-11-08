補充保費爭議 石崇良：改革要持續、會取得最大共識
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良今天說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。
衛生福利部近日拋出「健保補充保費3大改革」構想，包括導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾新台幣2萬元，收取2.11%的補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加新台幣100億至200億元。相關消息引發議論，行政院日前指示暫緩規劃。
石崇良今天上午出席「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，並在會後接受媒體聯訪。
他再度回應健保補充保費爭議指出，台灣正面臨人口結構巨大變化，依照國發會估計，到了2070年，工作人口將大幅下降970萬人，面對超高齡化、少子女化與人口快速減少等情況，對健保財務絕對有很大衝擊，雖然不是當下發生，但整個健保財務改革還是要持續進行，會在容納最多意見、取得大家共識、得到最多民眾支持下，才推動下一步健保財務改革計劃。
媒體詢及總統賴清德對補充保費爭議有沒有表達想法。石崇良說，就像他致詞時開玩笑，有個（醫師背景）的專業總統，衛福部長壓力很大，真正要表達的是賴總統對醫療情形掌握非常清楚，「也很明確指示該走的方向」，細節由幕僚人員更詳細規劃提出。
他重申，會在最大的共識下推動，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大支持力量，「健保一定不會倒，但必須要持續改革」，無法依照現行模式持續下去，也許短期可以，長期而言一定要改革，「這需要一點時間沒有錯」，會持續跟各界報告、討論。（編輯：李亨山）1141108
