補充保費爭議 陳時中:2萬門檻太低
記者陳柏翰∕台北報導
健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良八日說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。行政院政務委員陳時中則說，衛福部方向概念沒錯，但二萬元門檻太低。
衛福部近日拋出「健保補充保費三大改革」構想，包括導入年度結算制度，租金、利息與股利一年累計逾二萬元，收取百分之二點一一的補充保費，影響人數估達四百八十萬人，財務約增加一百億至二百億元。相關消息引發議論，行政院日前指示暫緩規劃。
針對健保補充保費爭議，石崇良指出，台灣正面臨人口結構巨大變化，根據國發會估計，到了二０七０年工作人口將大幅下降九百七十萬人。面對超高齡化、少子女化與人口快速減少等情況，對健保財務絕對有很大衝擊；雖然不是當下發生，但整個健保財務改革還是要持續進行，會在容納最多意見、取得大家共識、得到最多民眾支持下，才推動下一步健保財務改革計畫。
曾任衛福部長的陳時中表示，石崇良提出年度總額結算不算新概念，「補充保費就是補充性質的保費」，算進相對多的資本利得分擔保費概念沒錯，「只是二萬元門檻太低」，這樣是讓小資族負擔。如果要算成總所得，門檻要拉高一定程度才合理。如果讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突，應拉高讓資本多的人參與健保。至於額度，須學者專家一起討論。
而健保總額協商連兩年以高推估百分之五點五計算，總統賴清德則點出背後三大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。
