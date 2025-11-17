補充保費考慮「不設上限」？石崇良曝進度

記者簡浩正／綜合報導

健保財務問題迫在眉睫。衛福部長石崇良今（17）日表示，相關單位正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，但強調最重要的是跨部會合作，並與相關主管機關溝通協調，目前沒有時程表。

2025台灣全球健康福祉論壇今日登場，以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，聚集13國、24位衛生部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，由10國、40位國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。

廣告 廣告

石崇良表示，全民健保在過去30年間，從概念發想到成為全球模範，已成為台灣社會安定、繁榮的基礎，但仍有諸多挑戰，其中包括財務問題與低生育率帶來的醫療體系的長期永續問題，同時也面臨高齡社會挑戰，透過論壇與國際專家就健保永續、醫療照護創新等議題交流互動，以建構韌性衛福體系，讓健保制度與台灣的醫療創新科技、服務也能成為「護國神山」。

健保署長陳亮妤則表示，台灣健保數位建設傲視全球，但要持續精進，思考如何在高齡化、少子化下，健保如何達成財務與人力永續，以做到全人、全程的醫療照顧。下一步就是改善醫護勞動環境、持續強化數位建設。

全民健保實施30年，石崇良日前拋出財務改革新構想，包括補充保費導入年度結算機制，其中租金、利息與股利等項1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費等，同時調整補充保費單筆扣繳上限，從目前1000萬元，提高至5000萬元。但此想法引發存股族不少抱怨，行政院已指示衛福部廣泛聽取各界意見，「暫緩具爭議規劃」。

立委賴士葆上週立院衛環會質詢時則指出，補充保費改革只要改一條即可，就是把扣繳上限打開、拿掉即可，或是把天花板改成5億、10億元，「整個故事就不一樣了」；他還以去年現金股利發放高達2.3兆試算，2.11%補充保費換算等於4850億，接連詢問石崇良「得罪有錢人你敢不敢？」石崇良笑回「聽到眼睛都亮起來了」，要先跟跨部會協調一下，會再跟相關單位確認。

更多三立新聞網報導

血腫權威陳耀昌病逝！石崇良憶恩師哽咽：「沒辦法再諮詢他了」

「血腫權威」陳耀昌病逝台大醫院！院方回應了 醫曝「最後相處時光」

一變再變？他曝改「11/31」台大發千份雞排 網怒：又再騙

麥當勞奶昔回來了「12家地點曝」！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣

