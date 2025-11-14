補充保費若調整，高股息ETF會跌？不敗教主嘆「投資人被扒皮」 教一方法賺聰明錢

衛福部長石崇良先前提出健保補充保費改革方案，以房租、利息、或股利等一年累計超過2萬就會收取，不過因引發民眾反彈，行政院介入喊卡。然而，不少民眾好奇如果調整補充保費，高股息ETF股價，會不會受到影響？對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘說明，股價當然是不受到影響，因為ETF股價是跟隨淨值，都由成分股決定。

陳重銘在臉書發文表示，補充保費會影響ETF的規模，過去ETF都是拼命高配息，目的是吸引投資人買進，規模增大後，投信可以賺到更多的經理費。如果股利又要繳一堆的補充保費，當然會減少投資人持有高股息ETF，然後改去尋找一些可以少繳費的。

陳重銘拿中信中國高股息（00882）跟元大高股息（0056）舉例，00882有部分股利屬海外所得，這部分是免稅；0056則是要看股利組成，是股利所得還是資本利得，每次配息都不同，很難預估。

陳重銘續指，0056的殖利率高過00882，投資人喜歡，0056規模破5000億，投信發大財。00882配息較少，投資人不愛，規模才388億元，但是最近2年報酬率卻贏了57%，投資100萬就多賺了57萬，投資人很開心。

「投資人其實就是肥羊，領越多的股利，要繳所得稅、補充保費給政府，還要繳費給投信，不知道被扒了幾層皮？」陳重銘直言，投資人只能夠讓皮變厚一點，00882賺到更多的資本利得，資本利得不用繳交所得稅跟補充保費，這才是聰明錢。

陳重銘提到，0056最近2年的資本利得是-2.38%，賠錢，也就是你領股利卻賠價差，領高股利並非穩賺，而且還要繳很多費用。他提醒投資人，如果不想繳太多的稅費，請挑選配息少，但是價差高的ETF。

