補充保費衝擊小資族 陳時中：2萬元門檻太低恐違基本精神需再精算討論

健保補充保費擬針對三大項目調整，政策7小時後迅速喊暫停，行政院政務委員陳時中今受訪表示，提出年度總額結算並非新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，恐怕跟健保基本精神還是有一點衝突，因此該用怎樣額度需要社會、學者及專家共同討論。記者翁唯真／攝影

為穩定健保財務，補充保費擬針對三大項目調整，卻引發小資族反彈，政策7小時後迅速喊暫停，行政院政務委員陳時中今受訪表示，提出年度總額結算並非新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，恐怕跟健保基本精神還是有一點衝突，因此該用怎樣額度需要社會、學者及專家共同討論。

衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬就要徵2.11％、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。不過也引發許多小資族、存股族反彈。前天政策急轉彎，衛福部發稿表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規畫。

陳時中今出席2025台灣社區整合照顧研討會受訪說，提出一個年度總額的結算，這也不是新概念，以前健保就一直有想要想改成是一個總所得的概念。過去大部分都是只對有薪水的人繳納保費，但現在要對資本利得的人收取但金額過低大家不滿意。

陳時中說，健保是一層一層大家相互的，補充保費應該就是要讓相對多資本利得的人來分擔，這個概念沒有錯，但是覺得2萬元太低，這個金額就是讓小資族來負擔，所以總所得要重新做並要將金額拉到相當程度才合理。

陳時中表示，因為基本上健保還是有一點社會保險制度，所以是量能負擔外，還有劫富濟貧的精神，那如果拉得太低，就讓貧者一起來負擔，恐怕跟健保基本精神還是有一點衝突，所以拉高讓真的資本利得的多的人來參與健保費的分配。至於怎樣是一個適當的額度，就是說大資小資的不同，可能都要一些社會跟學者專家等。

不過對於政策暫緩轉彎，陳時中說，並沒有所謂的轉彎，石崇良非做政策宣布說2萬元起徵是因為過去是2萬元起徵，但是若用總結之後不會用單筆，那單筆最低可能要繼續現在單筆的額度，但是額度必然要去思考，這有一個量能付費、劫富濟貧的精神在，要能夠兼顧調整才有意義。

