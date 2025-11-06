補充保費賺小錢與賺大錢不同課徵 專家：必須合理分級

衛福部長石崇良日前接受本報專訪，透露將修法導入結算制，利息、股利、租金加總超過2萬元就得繳，引發股票族反彈。（本報資料照）

為避免拆單規避補充保費，衛福部長石崇良日前接受本報專訪，透露將修法導入結算制，利息、股利、租金加總超過2萬元就得繳，引發股票族反彈。台大公衛學院院長鄭守夏今（6日）表示，戰後嬰兒潮世代累積的資本多，資本利得也多，若願意多繳錢，幫助辛苦的年輕人，是合理的。國家的GDP成長快，大部分落在薪資以外的所得，他非常讚成衛福部的大方向。

鄭守夏表示，現在保費大部分以薪資為基礎，但是普遍的受僱者薪資成長非常有限，國家GDP成長很快，大部分落在薪資以外的所得，也就是資本利得。從薪資收取一般保費，一毛錢都跑不掉，但是薪資以外的資本利得要靠補充保費。衛福部的大方向是對的，至於細節要如何才能公平、合理，需要討論。

廣告 廣告

「我個人是非常讚成」，鄭守夏說，國家的財富在成長，社會保險是有錢的幫助弱勢的，讓付得起的人多付一點，這完全符合社會保險的精神。至於技術面，一次調多少、分幾級，需要提出明確的公式，和利益相關團體取得共識。

對於股民的反彈，鄭守夏表示，概念上， 「賺小錢」、「賺多錢」要有別。一年賺1萬，與10萬、100萬、1000萬，應有不同的作法。戰後嬰兒潮，還沒退休、接近退休的這一群人，累積的財富是多的，資本利得是高的，如願意多繳錢，幫助辛苦、正在打拚的年輕人，概念是合理的。

鄭守夏認為，相關細節都還需要討論，假設賺多錢的人一樣都收2.11％，對方會覺得「我幹嘛給健保，不如給廟、給教會」。衛福部修法前，至少要找勞工等團體開1、2次座談會，設計出收費的細節。

更多中時新聞網報導

眼睛紅紅別再撐 拖久恐損視力

MLB》史密斯開轟山本關門 道奇射鳥2連霸

阿妹揪A-Lin玖壹壹台東跨年