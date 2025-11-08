補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大徵收，而是需考量如今物價，門檻應從每年二萬提升至十萬，另也建議，應趁此重新思考健保基本費率與其上限，才能達到健保永續目標。
中經院長連賢明表示，明年健保收支差距將達七百億元，調漲一般保費最能補足缺口，但漲保費的部長都得下台，才讓衛福部轉向補充保費改革，而補充保費門檻自二○一三年設定以來，已超過十年未檢討，當時由政大健保研究團隊試算訂出「每單二萬元」標準，如今物價、所得皆已成長，建議重新精算，將門檻提升至十萬，並同時考量行政成本與收費公平性，避免「收費比收入多、行政成本比保費高」的現象。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁也認為，補充保費改革方向正確，但步伐太快、設計過急，他支持提高單筆扣繳上限至五千萬元，強調受影響多為科技業或高資產族，這群人不反對多繳保費來幫助弱勢。
台大醫院長余忠仁指出，健保費基長期依賴薪資所得，高齡化導致工作人口減少，財源勢必吃緊，將投資所得納入費基方向正確，只是怎麼徵、門檻怎麼定，得再精算。
目前未討論到一般保費，光補充保費改革，就觸動國人敏感神經，前衛生署副署長張鴻仁說，可先推動「健保協同商保」，由政府主導設計「癌症新藥附加險」，讓民眾自願加保，補足健保對昂貴新藥保障的不足，政府若能坦然面對健保覆蓋不足、邀集專家設計保單並結合民間力量，就能啟動此制度。
台灣醫院協會理事長李飛鵬說，國內病人自費比率高，民眾應靜下思考，若要健保面面俱到，應提升一般保費費率，廿年來，牛肉麵售價都漲價無數次，保費只調過三次，民眾寧願一次脊椎開刀就付四、五十萬，導致因病而貧，也不願多繳健保費嗎？
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
直播認割韭菜！泡泡瑪特員工：價格「確實過分」 股價蒸發近4成
知名潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART，港股：09992）於6日晚間在抖音官方平台發生直播失誤。兩名工作人員的私下對話，疑似因下播後未關閉直播麥克風而意外被全程放送，其中一句「這東西賣79元（人民幣），確實有點過分」，與另一名員工「沒事，會有人買單的」的回覆，迅速在網路上炸開，將泡泡瑪特推上輿論風口浪尖，並被消費者質疑是在「割韭菜」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保補充費議題 謝金河：施政要抓大放小
[NOWnews今日新聞]健保補充保費改革引發熱議，原本打算從股利、利息、租金等收入開刀，掀起多數民眾反彈，行政院緊急喊停。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，政府施政應抓大放小，讓人民有感。衛...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
太逼真！AI生成奇幻遊戲影片破5300萬觀看 網友全被騙以為是真的
生成式 AI 影像技術的發展正以驚人速度進步，無論是圖片還是影片，如今都能做到以假亂真，往往讓人難以分辨眼前看到的究竟是真人創作，還是由 AI 生成的作品。之前一段宛如奇幻遊戲開場的短片在 X（推特）上爆紅，極高的畫面質感讓大量玩家誤以為是某款未公開的新作預告，結果真相卻讓人跌破眼鏡，只是一段 AI 生成的影像。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
才升格當爸！金鐘男星突宣布「拋家棄女」公開現身：在台灣很賺錢
「2025好友港節」在台北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。張啟樂分享喜訊，太太已在月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！他透露，女兒原預產期在十一月，卻因醫生弄錯日期、寶寶體型大而提前催生。談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
Jisoo示範4套運動服穿搭！薄底鞋＋百褶網球裙成造型新範本
BLACKPINK成員Jisoo近日在IG上發布一系列貼文，用不同的穿搭公式證明運動風也可以很時髦。從Alo百褶網球裙到短版外套，以輕盈薄底鞋搭配極簡線條服裝，將舒適機能與時尚態度拿捏得恰到好處，既能當作日常出們穿搭，也能瞬間切換為球場女孩的俏皮活力，而且還能達到修飾身形的效果！本文精選Jisoo的4套造型範本，帶你一起解鎖這股運動風穿搭熱潮。bella儂儂 ・ 1 天前
專責醫師明年再擴大！被勸政策別「走太快」 石崇良嘆夜難眠：要給下一代交代
健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步並未停下，今（8日）出席「台灣醫學週」開幕活動時，他強調健保改革勢在必行，會以取得最大民眾共識為前提持續推進，同時醫療體系也必須以創新模式因應，明年健保總額預估將達9883億元、成長5.5%，再加上公務預算199億元，整體投入將突破1兆元，政府正設法以更自由時報 ・ 15 小時前
戴資穎退役VICTOR精心製作影片向傳奇致敬！網淚目：小戴無可取「戴」
體育中心／綜合報導台灣羽球天后「小戴」戴資穎昨（11/7）宣布高掛球拍，告別球員生涯，長期贊助商VICTOR精心製作影片，回顧小戴輝煌的羽球生涯，向這位傳奇致敬，讓粉絲們看了都淚目，紛紛留言寫下：「小戴獨一無二，無可取『戴』。」FTV Sports ・ 11 小時前
警鐘響起：美國連四場選舉 民主黨通殺共和黨
吳芳銘／政治經濟觀察員鏡報 ・ 23 小時前
北海道路面結冰6車打滑 連環車禍釀1死2傷
北海道路面結冰6車打滑 連環車禍釀1死2傷EBC東森新聞 ・ 6 小時前
流感疫苗全台接種破5百萬人 羅一鈞：部分縣市預估12月用罄
流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。中央社 ・ 10 小時前
黃明志捲謝侑芯命案遭延扣 委任律師認「90小時未接觸」：不知身心狀態
《中國報》報導，鄭清豐受訪時表示，自黃明志被延扣以來，自己未曾與對方會面，暫時無法得知其身心狀態，且他與黃明志之間的溝通受到法律職業特權保護，相關內容不得隨意披露。據了解，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全...CTWANT ・ 8 小時前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
他沒有成長！鬼鬼錄到一半突痛罵情歌王子 「衝突導火線」曝光
姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把七位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！首播收視告捷，35-44歲有效收視飆升至1.45，收視表現「飛高高」，本週繼續播出瑞士行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 9 小時前
黑豹旗／陽明領先平鎮卻成一場空 還原比賽遭沒收事件經過
黑豹旗8日由陽明高中面對平鎮高中的比賽出現爭議，在3局時平鎮高中提出抗議，現場裁判認定陽明高中休息室內有其餘人員因此總教練尹德融遭判出場，比賽也因此遭取消，直接裁定平鎮高中獲勝。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰20萬！
台灣證券交易所對玉山金融控股股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣20萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
一杯咖啡3萬元 杜拜推咖啡界「液體黃金」！賣天價原因曝光
杜拜這座以極致奢華著稱的沙漠城市，最近又以一種令人咋舌的方式刷新了全球紀錄！當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球最貴咖啡，每杯索價高達980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆話題。這款限量約 400 杯的「天價聖品」，採用的是頂級稀有的巴拿馬咖啡豆Nido 7 Geisha，帶有苿莉花及柑橘果香，簡直是咖啡界的「液體黃金」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前