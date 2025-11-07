補充保費遭政院喊卡 藍酸石崇良：小心官位

▲衛福部規劃休《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院6日晚上緊急喊卡。圖為衛福部長石崇良。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.01）

[NOWnews今日新聞] 衛福部規劃修《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院6日晚上緊急喊卡。藍委賴士葆今（7）日受訪指出，政策一公布，行政院才發現沒有經過院內討論，「怎麼衛福部爆衝？（部長）石崇良要檢討，已經兩次了，包括廚餘的事情、健保的事情，所以石部長要小心喔，你的烏紗帽要小心喔。」

賴士葆批，衛福部的政策「濫殺無辜」，並強調政府原本鼓勵長期持有股票，他引用監察院前院長王建煊的說法，「手中有股票，心中無股價」，質疑政策缺乏合理性，兩萬元的課徵門檻幾乎「通殺」所有投資人，引發不滿。

國民黨立委王鴻薇也指出，衛福部研議的健保補充保費改革方案，估計影響約480萬人，可能課徵100億至200億元。媒體報導指出，不少民眾質疑此舉為變相證所稅，恐重演1989年「證所稅」風暴並衝擊股市，引發社會關注。

她表示，更誇張的是，石崇良承認未與金管會討論該政策，連金管會證期局主秘黃仲豪也表示是從報導得知此事。王鴻薇批評，「這種執政能力，還好意思亂收錢來剝削國人」，凸顯政策缺乏全面評估與內部溝通。

王鴻薇進一步指出，「缺錢拿股民開刀」的做法引起社會反彈，尤其股利非穩賺不賠，「貼息虧錢還要繳費」根本不合理。政策公布兩天內，行政院於昨晚6時緊急宣布暫停實施，顯示輿論壓力已迫使政府調整。

她提醒，這已非民進黨首次以巧立名目向國人收費。今年2月NCC針對海外網購3C產品加收750元，也因輿論反彈而暫緩，與此次補充健保事件如出一轍。王鴻薇批評政府執政無能，不應一再向國人榨取財產，否則將自食其果。

