為擴大健保財源，衛福部擬將原本按次徵收的補充保費項目，比如股利、利息與租金等收入，改為年度統一結算，引發廣大股民抗議。原本按次結算的收入門檻為2萬元，「小資族」只要將全年股利拆成數筆，每筆低於此數目，就不用繳交補充保費，但若改成年度結算，且門檻仍維持2萬元，每年將須多繳數千元以上的補充保費。此項調整預估每年增加100至200億健保收入。

健保支出每年成長大約5％（300、500億不等），保費每隔幾年就要增加，以免破產。保費分為一般保費與補充保費，前者以薪資所得為費基，後者的標的則是資本利得。此次拿補充保費開刀，理由很簡單，就是不願調升費率，也不想影響廣大受薪階級，於是看上補充保費的徵收頻率與上限。然而，此一調整帶來的保費增加連每年的成長幅度都填不滿，卻會得罪400多萬股票族，難怪行政院長趕緊說「不會為難小資族」，「暫緩規畫」。

為了增加保費而更改股利的計算頻率，如果因此造成股市震盪，得不償失；若改成年度結算，不只民眾麻煩，也會增加行政成本。而在徵收上限方面，原本為1千萬元，若改成上限5千萬元，恐怕有人要繳近千萬健保費，以社會保險角度來說並不合理，比如日本健保的保費上限只有20多萬台幣。

資本利得更可觀的來源是房地產與股票交易獲利，健保署在去年曾考慮修法，把後者納入補充保費項目，但可能因工程不小而作罷，後來才想到了更動股利計算頻率這一招。從小資族的這波反彈來看，未來要將資本利得完整納入補充保費，難上加難。

本來健保費的費基只有薪資所得，2013年施行二代健保，加入補充保費，把費基延伸至資本利得，暫解燃眉之急，未料很快又捉襟見肘。當時另一個改革提議是仿照日本施行「家戶所得制」，也就是以家戶總收入為費基，既可隨經濟成長增加規模，也不會有類似股利拆次的規避手段，實應列為長遠改革目標。

台灣已邁入超高齡社會，健保財源的改革應有對應的眼光。健保支出一大部分用在高齡族群，而老年病患的特點就是醫療與長照經常難以區分，比如本來開刀只需住院1周，因為失智失能卻多住了好幾天，此時若有成本較低的全日長照單位來銜接，可節省醫療支出。

日、韓等國的健保制度類似台灣，人家早已施行長照保險，台灣應該迎頭趕上。施行長照保險能轉移一部分的健保財務壓力，不只照護資源的利用更有效能，醫療與照顧品質也會更好。（作者為醫師）