補充保費非健保解方
為擴大健保財源，衛福部擬將原本按次徵收的補充保費項目，比如股利、利息與租金等收入，改為年度統一結算，引發廣大股民抗議。原本按次結算的收入門檻為2萬元，「小資族」只要將全年股利拆成數筆，每筆低於此數目，就不用繳交補充保費，但若改成年度結算，且門檻仍維持2萬元，每年將須多繳數千元以上的補充保費。此項調整預估每年增加100至200億健保收入。
健保支出每年成長大約5％（300、500億不等），保費每隔幾年就要增加，以免破產。保費分為一般保費與補充保費，前者以薪資所得為費基，後者的標的則是資本利得。此次拿補充保費開刀，理由很簡單，就是不願調升費率，也不想影響廣大受薪階級，於是看上補充保費的徵收頻率與上限。然而，此一調整帶來的保費增加連每年的成長幅度都填不滿，卻會得罪400多萬股票族，難怪行政院長趕緊說「不會為難小資族」，「暫緩規畫」。
為了增加保費而更改股利的計算頻率，如果因此造成股市震盪，得不償失；若改成年度結算，不只民眾麻煩，也會增加行政成本。而在徵收上限方面，原本為1千萬元，若改成上限5千萬元，恐怕有人要繳近千萬健保費，以社會保險角度來說並不合理，比如日本健保的保費上限只有20多萬台幣。
資本利得更可觀的來源是房地產與股票交易獲利，健保署在去年曾考慮修法，把後者納入補充保費項目，但可能因工程不小而作罷，後來才想到了更動股利計算頻率這一招。從小資族的這波反彈來看，未來要將資本利得完整納入補充保費，難上加難。
本來健保費的費基只有薪資所得，2013年施行二代健保，加入補充保費，把費基延伸至資本利得，暫解燃眉之急，未料很快又捉襟見肘。當時另一個改革提議是仿照日本施行「家戶所得制」，也就是以家戶總收入為費基，既可隨經濟成長增加規模，也不會有類似股利拆次的規避手段，實應列為長遠改革目標。
台灣已邁入超高齡社會，健保財源的改革應有對應的眼光。健保支出一大部分用在高齡族群，而老年病患的特點就是醫療與長照經常難以區分，比如本來開刀只需住院1周，因為失智失能卻多住了好幾天，此時若有成本較低的全日長照單位來銜接，可節省醫療支出。
日、韓等國的健保制度類似台灣，人家早已施行長照保險，台灣應該迎頭趕上。施行長照保險能轉移一部分的健保財務壓力，不只照護資源的利用更有效能，醫療與照顧品質也會更好。（作者為醫師）
其他人也在看
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 16 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 1 天前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 23 小時前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 20 小時前
健保「補充保費」大變動 醫界支持喊：有錢人應助經濟弱勢
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良拋出明年啟動《全民健康保險法》修法，改革「補充保費」收取公式，其中針對利息、股利、高額獎金三項，將改採年度結算，以杜絕民眾利用拆單來規避，預計影響480萬人，能讓健保多1至200億入帳。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（5）日表示，站在醫界立場是支持的，方向非常正確，回歸健保「有錢人幫助經濟弱勢」初衷，有...匯流新聞網 ・ 1 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 13 小時前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 3 天前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 1 天前
改買美股躲得了「健保補充費」？財經作家曝風險：只有這種ETF才能規避
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金等補充保費的計算方式，由每月結算改為年度結算，預計影響約480萬人，可為健保挹注100億至200億元，計畫於2027年實施。對此，財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，「看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」施昇輝在臉書粉專指出，未來健保補充保費不再按每「次」超過......風傳媒 ・ 6 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前