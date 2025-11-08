「補充保費」後！ 石崇良首同台總統坦「壓力大」

衛福部長石崇良日前因未與政院溝通便提出補充保費改革計畫引發爭議後，首度與總統賴清德同台。賴清德宣布明年健保總額將突破兆元大關，達1兆082億元，而石崇良則坦承面對專業醫師出身的總統壓力很大，但強調健保必須持續改革。雙方於活動中有簡短握手寒暄，總統也表示希望石崇良能讓醫療給付更有彈性。醫界與學者對健保改革議題持正面態度，但各方對補充保費調整額度仍有不同意見。

總統賴清德與衛福部長石崇良。（圖／TVBS）

在這場醫學學術演講中，賴清德總統回到自己熟悉的醫療領域，他表示自己問政時秉持著誠實面對問題、務實提出計畫的原則，希望石崇良部長能讓醫療給付更具彈性。這是石崇良在補充保費改革喊停後首次與總統同台，引發各界關注。

石崇良在受訪中坦承，有一位專業醫師背景的總統，確實讓衛福部長感到壓力很大，但總統也明確指示了該走的方向。他表示，細節部分需要由幕僚人員做更詳細規劃，並強調健保一定不會倒，但必須持續改革，未來會凝聚共識推動改革。

衛福部長石崇良。（圖／TVBS）

台大醫院院長吳明賢對此表達支持，希望石崇良的健保改革能夠成功。而面對記者詢問是否支持健保補充保費改革，賴清德總統雖未多作回應，但前衛福部長、現任行政院政務委員陳時中則表示，補充保費改革的概念沒有錯，但兩萬元的門檻太低，若拉得太低會讓經濟弱勢一起負擔，可能與健保基本精神有所衝突，額度調整有待討論。

台大醫院院長吳明賢。（圖／TVBS）

除了補充保費改革議題外，衛福部也提出為舒緩急診待診壓力而設立短期停留病床的構想。然而，面對醫界正經歷的護士人力短缺問題，石崇良坦言護理人力情況將越來越嚴峻，必須重新思考資源配置。專家認為這項措施出發點良好，但實施上仍面臨不少挑戰。

