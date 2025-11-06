「補充保費」改革影響480萬人 小資族大喊不公！石崇良回應了
[Newtalk新聞] 衛福部計畫明年實施健保「補充保費」改革，預計影響約480萬人，引發強烈反對。批評聲音認為此舉原本在縮小財富差距，卻可能加重小資族負擔。面對輿論壓力，衛福部長石崇良強調改革仍在討論階段，並將繼續聽取民眾意見，尤其是調整徵收門檻，尋求更公平方案。
石崇良近日在媒體專訪中透露，衛福部計畫在不調漲健保費的前提下，啟動《全民健康保險法》第31條修法，並提出三項「補充保費」的改革措施：首先，將股利、利息及租金收入改為年度結算；其次，單筆扣繳上限將從1000萬元提高至5000萬元；此外，高額獎金的扣繳門檻將調整為最低工資的四倍。該修法預計於明年提出，希望在116年正式實施。
然此次改革最大的爭議在於股利、利息和租金的年度結算制。根據新規，只要這三項收入在一年內超過2萬元，就需徵收2.11%的補充保費。此舉引發了大量網友的不滿，尤其是定存族對此強烈反彈，認為「定存利息僅1.7%，政府卻要扣除2.11%」，而存股族則質疑，股票的貼息收入還需繳稅並不公平。
石崇良指出，這項修法不僅是為了追求財務公平，也考量到年輕族群的未來利益。台灣正面臨超高齡化及少子化的雙重挑戰，健保的長期穩定發展需要對現有財務結構進行調整。目前，健保的收入主要來自薪資工作者所繳納的一般保費，佔比高達75%；然而，補充保費所帶來的收入僅占9%。因此，為確保健保系統的持續運作與公平性，必須重新評估各類收入的合理分配。
石崇良指出，政府近兩年已大幅提高對健保的財政支持，每年的預算撥款已逐步增多，特別是今年，政府額外撥出134億元，並從公務預算中再調撥資金。這些資金不僅包括癌症基金50億元和罕病藥物基金20億元，還包括針對韌性預算的200億元，這使得政府對健保的年度投入總額突破400億元，且預期這些投入將持續增長。隨著健保補充保費改革，石崇良表示，民眾繳納的額外費用將直接進入健保基金，並且政府將進一步加大資金投入，為健保體系的長期穩定提供保障，特別是對病患的需求也會得到有力支援。石崇良感謝所有民眾的貢獻，並強調這一改革將有助於健保體系的可持續發展。
那麼，改革是否會無意中加重小資族的負擔呢？石崇良回應，改革若未能實施，將可能不得不提高一般保費，而這將直接影響到小資族的負擔。政府了解這一群體的困難，因此在補充保費徵收的門檻問題上，會保持開放態度，繼續與民眾進行對話，努力調整政策，減輕小資族的壓力，並確保他們能夠維持現有的生活水平。他強調，政府將會聽取民意，找到一個更公平的解決方案。
