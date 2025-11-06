「補充保費」改革掀議 石崇良：為了健保公平「非搶錢」

台北市 / 綜合報導

二代健保補充保費制度，可能出現重大變革，衛福部計畫，明年啟動《健保法》修法，將現行股息、股利、租金等收入，從原本單筆超過兩萬才計費，改成年度累積的方式，只要一年累計逾2萬元，就須按2.11%繳納補充保費，且扣繳上限將自1000萬元提升至5000萬元。這將影響全台480萬名，選擇「高股息」投資的存股族！現在這些存股族，要找合法減輕負擔的投資方式，得從源頭避開配息，財經專家點出，可以轉換投資到「不配息的ETF」，收益直接納入基金中，沒領到實際金額，可視為合法避風港！同時也可以改變自己的資產配置，留下7成資產繼續存股，但三成投入股市，參與風險換取獲利，但前題是得選擇穩健成長的公司！而對於民眾的反彈，衛服部在晚間七點多，發出最新聲明，要暫停有爭議的規劃，會尋求更周延、更有共識的做法再行推動！

小資族想穩健賺錢、增加被動收入，會把錢拿去買高配息的股票，但接下來，你的股息股利，可能得多繳稅了！健保補充保費，研擬三大改革項目，當中一項引發存股族熱議。

原先股利利息租金，「單次」達兩萬元，才要繳納補充保費，衛福部研擬導入年度結算制度，也就是說，一年累積超過兩萬元，就要繳納2.11%的補充保費，以目前台股平均殖利率約4%來算，股票資產達到50萬，很可能就要繳納補充保費。

分析師翁偉捷說：「改成是從固定的領股利股息，然後到變成是領這個資本利得的這個價差的部分，也就是追求的是長期的價差，定存族的部分也是一樣，現在定存是可以有這個領息，還有就是不領息直接滾入直接滾存的1個方式，所以其實在，未來的整個資金流動性上面也會出現一些變化，大戶或者是說比較屬於長期投資的，這個投資人，會因為這樣子的1個改變而出現資金流入到流出到海外的1個現象，反而變成是台北股市未來潛在的1個賣壓。」

新制度預計會影響480萬人，一公告，引起股民熱烈討論，有人認為受傷最多的就是小資族，但也有人能接受多繳補充保費，眼看引發外界熱議，衛福部長石崇良親上火線說明。

石崇良說：「為了公平，如果不修法，勢必也要調漲一般保費，仍會影響到廣大的小資族；但針對補充保費開徵金額的門檻，還可以再討論，會繼續聽大家的聲音，讓小資族保有小確幸。」

石崇良強調，新制是為了公平，但若不想繳補充保費，就得從源頭避開配息，而「不配息的ETF」就是選項之一，將收益自動投入基金中，不以現金分配，被視為「合法避風港」！

另外要重新配置資產，也可以挑選、配息少但獲利成長的公司，以台積電來說，採季配息制，2025年第一季調升至每股五元，持有一張，一年配息兩萬，台積電今年股價已經從1月2號的1065元，到11月6日，收在1465，每張賺40萬，報酬率約為37.6%，配息金額不用繳補充保費、獲利也很驚人，這類的投資轉換，能成解方之一，但風險跟比重，都須審慎評估。

分析師吳官隆說：「而對於存股族，想轉換成美股或是其他海外標的，避免觸發補充保費，但得提醒，海外投資潛藏四大風險，包括稅務、申報責任、匯率與市場風險，還有法規問題。」

分析師吳官隆說：「想少繳補充保費，但不能忽略投資股票的風險。」

只是，因為負面聲浪真的太過猛烈， 不僅金管會跳出來說，看到相關內容，會了解是否對股民產生影響，再做適當交流 ， 衛服部也態度大轉彎，在昨(6)日晚間發聲明宣布，要暫停有爭議的規劃， 讓股民們、可以暫時安心！

