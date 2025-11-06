「補充保費」改革被錯殺？ 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸 165

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，包括存股族、定存族以及房東們，約有480萬人荷包受影響，恐大失血，面對外界質疑本來是要劫富濟貧卻錯殺小資族，衛福部長石崇良今（6）日中午親上火線並外說明，強調政策還在研議、溝通階段，會多聽大家聲音，他也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸，「會來研究看看」。

石崇良日前接受媒體專訪主動拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，不漲健保費前提下，提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1千萬提高到5千萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法，希望116年上路。

廣告 廣告

影響最大一塊就是股利、利息、租金的結算制，三項收入只要一年內累計超過新台幣2萬元門檻，就需收取2.11％的補充保費，引起大批網友反彈，有定存族怒批「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則不滿「股票貼息，還要繳稅給政府！」質疑不合理，政府變土匪。

石崇良強調，修法也是考量到年輕族群，因為台灣面臨超高齡化、少子化，健保要永續發展就必須追求財務的公平跟合理，目前健保收入高達75%來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占9%，貢獻並沒有很多，這才需要重新檢討付費公平性及財務結構。

石崇良說，政府近二年挹注健保的力道已經加重，重新計算政府應負擔保費部分，每年政府需要額外編列預算多挹注健保基金，今年就多挹注了134億元，這二年也從公務預算再撥補，成立癌症基金50億、罕病用藥20億，韌性特別預算也再撥了200億，目前挹注已經超過400億， 這一、兩年已經持續在增加。

石崇良表示，調整補充保費之後，民眾多繳了二塊，政府也會多撥一塊進健保基金，謝謝大家的貢獻，對未來健保財務穩健跟病人需求很有幫助。

至於是否錯殺、影響小資族？ 石崇良說，如果不修法，勢必也要調漲一般保費，影響的也還是廣大的小資族，但針對補充保費開徵金額的門檻，還可以再討論，會繼續聽大家的聲音，讓小資族保有小確幸。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻

熱血環島每天騎車8小時 23歲男慘淪「腳不舉」全因一事

【文章轉載請註明出處】