"補充保費"改革被錯殺? 石崇良:研議讓小資族保有小確幸
生活中心／林詠琪、張智凱 台北報導
衛福部健保署，擬修法調整，補充保費收費措施，原本利息、股利、租金等收入，一筆超過2萬元，就繳納2.11%的補充保費，將要改為年度計算，引發爭議，石崇良中午特別舉行記者會說明，強調是防堵拆單避稅漏洞，要增進公平，至於針對小資族的影響，會全面討論。
記者說：「我覺得你蠻有膽識，為了財源去碰這個議題，因為現在這幾年股市是全民運動了。」
全台存股族急跳腳，讓衛福部長石崇良，親上火線說明，為了健保開源，祭出補充保費新制，利息、股利、租金等收入，原本單筆超2萬元，要繳2.11%的補充保費，改為年度結算，要防堵拆單避稅漏洞。
衛福部長石崇良說：「過去我們都是以單筆繳交，所以你有1千萬的存款，把它拆成10張的存款單的時候，那麼一塊錢的補充保費可能都徵收不到。能夠讓這個小資族仍然保有這個小確幸，我們會來研究看看。」
健保補充保費改革引發爭議，衛福部長石崇良召開臨時記者會說明。（圖／民視新聞）
改年度計算後，整體預估會影響480萬人，石崇良強調會盡量不影響小資族，但包租公、包租婆絕對有差，過去分租、分帳戶，將通通失效，同時也將調高天花板，從1千萬提高到5千萬。
民眾說：「我覺得拉高天花板是OK，因為越有錢越會避風險，小額投資的，可能政府要想一下，不要對我們抽太多就好了。」
民眾說：「現在都是拆單啊，反正現在上有對策下有政策。」
分析師翁偉捷說：「第一個換成注重資本利得的投資標或是投資產品，第二個把領息的方式去做一個改變，比如說直接滾入再投資，定存族的部分也是一樣。」
投資者得先盤點個人年度非薪資收入，重新操盤。至於獎金部分，過去的起徵點，是個人薪資的四倍以上，造成高薪族群門檻高，小資族反而更容易繳納，因此改為一視同仁，以最低工資計算。
衛福部長石崇良說：「這是現有就已經有的制度，只是在這個制度上去尋求讓它更公平，尋求健保的財務能夠永續，畢竟這個是台灣人最大的資產。」
避免健保支出缺口擴大，衛福部長石崇良，可說是進入深水區拆炸彈，預計2026上路，但還得經過行政院與立法院審議。
原文出處：「補充保費」改革被錯殺？ 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸
