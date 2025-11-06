補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性

衛福部長石崇良。（圖／東森新聞）





衛福部打算改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，民眾怒批政府拿中產階級開刀。衛福部長石崇良臨時召開記者會，強調改革是為了健保的付費公平性，表示要「謝謝高股息、高股利者會貢獻很多」。

衛福部長石崇良：「投保薪資是3萬塊元的，舉例來說，4倍就是12萬，超過12萬的部分，那就必須開始繳交補充保費，這很明顯產生不公平，一樣都是獎金收入，有的人是從12萬起徵，有的人是從40萬起徵，中間就有公平性的問題，我們的改革調整成一致的水準，一樣都是以第一期的投保薪資的4倍來開始起徵，股利所得、利息、租金，過去都是以單筆繳交，有一種狀況，假設你有1000萬存款，那拆成10張存款單，1塊錢的補充保費都會無法徵收到，避免因為以拆單方式規避補充保費。」

二代健保補充保費，一年類的利息、股利、租金，累積超過2萬元，就需要徵收2.11%的補充保費。不用上班年領200萬股利的人，未來2027年新制上路後，每年需繳4萬2的補充保費。

過去採取的是單筆結算制，未來改採年度結算制，若是過去1000萬存款族，分成10筆每筆低於2萬以下就不用額外繳稅，新制上線後，是將所有加在一起計算，很容易突破二代健保門檻。

