補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。
衛福部規劃推動健保補充保費3大重大改革，包括：調高單筆扣繳上限、將獎金扣除額調整為每年基本工資的4倍，以及將租金、利息與股利改為「年度結算制」，1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費等。此新制最快將於民國116年上路，預估將影響約480萬名民眾，並可為健保基金帶來100億至200億元的額外財源。
消息一出，《台大批踢踢》股板、Dcard上股民炸鍋，更湧現批評聲浪，擔心改革將使長期投資族群「無法分散課稅」，等同懲罰穩健理財者。不少人怒批：「是多想搶錢」、「健保老是找股民開刀」、「通常會拆單都不是多大戶，這樣也要扣二代健保」、「季配、月配ETF全中槍」、「00940優勢沒了」、「高股息都可以蛋雕（丟掉）了」。
對此，知名投資達人《不敗教主》陳重銘在粉專上建議，投資人可以改買高成長低配息股。他指出，2.11%的費率並不高，與其為節稅刻意分拆收入，不如選擇「配息少、獲利強」的成長型企業，如台積電等。
他寫道：「如何節省補充保費，不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，我看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少」他解釋，這類公司雖配息低，但因股價成長快，加上台灣沒有證券交易所得稅，「賺價差免稅、補充保費又少」，反而更有效率。
然而，陳重銘也提醒，新制若上路，月配ETF族群勢必要重新盤算。他表示年度結算這個就會打到一般的投資人了，「目前的補充保費採『單筆計算』，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。」不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除（就源扣繳），如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，「所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？」
針對有股利收入的高資產族，陳重銘指出，對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。他寫道「扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11％。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11% = 21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11% = 42.2萬元。」
他坦言政府要錢人民永遠贏不了，「反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢」。他也建議，投信可考慮推出「不配息ETF」，讓投資人以股價成長獲利，免除所得稅與補充保費問題。
