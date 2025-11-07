補充保費7小時喊卡 石崇良「改口」：僅討論

補充保費改革爭議引發政策急轉彎，行政院於6日傍晚宣布暫緩推動修法。衛福部長石崇良表示，目前僅是想法而非既定政策，尚未進行跨部會討論是因為還沒到那個階段。此事件引發朝野立委不滿，指責衛福部未事先溝通，甚至傳出政院高層是從媒體報導才得知政策細節。石崇良面對去留問題時表示，他只想把事情做好，讓醫療體系和健保能持續穩健發展，去留從來不在他心中。

衛福部長石崇良日前在研討會中提出二代健保改革構想，建議股利達一定門檻的利息應收取保費。然而，這項政策從提出到喊卡僅間隔7小時，引發各界質疑。石崇良在中午12點半端出修法條文後，行政院長卓榮泰於當晚便指示暫緩具有爭議的規劃。石崇良受訪表示，這只是一個想法，正式的法制作業並未啟動，也不是沒有與部會討論，而是還沒到那個階段。

此政策急轉彎不僅引發外界質疑，連政院高層據傳也是從報紙得知政策細節。由於擔心政策可能重挫股市，金管會竟也對此毫不知情。石崇良強調，目前僅是想法而非既定政策，承認尚未進行跨部會溝通。

民進黨立委林俊憲表示，他身為立委都覺得被偷襲，事先完全不知情，他認為新部長可能比較不了解這樣一個重大決策的模式。國民黨立委賴士葆則警告石崇良要小心自己的烏紗帽，暗示此事可能影響其部長職位。

面對朝野立委都提到他的去留問題，剛上任不久仍在蜜月期的石崇良表示，去留從來不在他心中，他只想把事情做好，讓醫療體系包含健保可以持續穩健發展。雖然石崇良語帶輕鬆帶過，但這次事件可能成為他上任後最大的政治考驗。

