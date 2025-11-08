補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀察，在近年來國人三高，有越來越年輕化趨勢，高血脂的盛行率，在20歲以上國人更來到30%，因此，選擇方面多留心，才能吃的安心，也補到健康。
來碗燉補湯品，是不少人，冬天進補的好選擇，只不過平常習慣外食或偏重口味的民眾，要留意，缺乏節制，會加劇心血管負擔。新光醫院心臟內科醫師 陳冠任：「各種食補的東西，其實油脂含量非常高，第二個就是說鹽分，其實湯裡面的鹽分也是非常高，那高鹽 高油的東西，其實對三高就是一個很大的傷害，所以有些本來就有三高的患者，可能會想要用進補來保護心臟，但是有時候你反而補過頭，變得反而增加了鹽分跟油脂的攝取。」
冬天本身就是容易，中風、心血管疾病好發的季節，這時又大量進補，加上運動量減少，對血管是雙重壓力。中醫師 周宗翰：「本身如果有心血管疾病的患者，譬如說有心臟的疾病，或者是高血壓的問題，那在溫熱的一個進補的，一個食療方面來講的話就要注意，因為這個有時候太過補，溫補的一個食材容易會造成，我們的血壓的升高。」
如果常頭痛、肩頸僵硬、胸悶，就可能是高血壓；容易餓、口乾加上頻尿，則是高血糖警訊，近年來研究也證實，20歲以上國人的高血脂，盛行率來到30%，但是並沒有明顯症狀，導致有不少民眾都不自知，成了隱形殺手。新光醫院心臟內科醫師 陳冠任：「飲食習慣的改變 這個作息生活，現在生活的跟以前的不一樣，再加上遺傳因子的這個加強因素，所以導致目前來講，我覺得三高比例，其實越來越年輕化，而且比例越來越多。」
不只是要補身體，更是要維持器官最佳狀態，避開地雷食材，才不會成為負擔。
越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心
看見重建希望 日本能登暨花蓮震後工藝復興展
