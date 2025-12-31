補冬熱量適可而止 維持代謝率不發胖

冬天一到，您的代謝系統也開始跟著休眠了嗎？可怕的是，當天氣變冷，身體在低溫情況下，會開始吃得多，來轉換為能量儲存，相較過去可能會多出100大卡的熱量攝取，但如果無法控制口腹之欲，則可能導向變胖危機。營養師也提醒，即便是有運動習慣的人也別忽視，水分喝的少或澱粉、油脂攝取過多，都可能掉入陷阱。想正確啟動冬天身體代謝的開關，先從營養素均衡、補充足夠蛋白質開始。

食欲大開，一吃就停不下來，不少人發覺自己一到冬天，就變成了大胃王。

營養師 夏子雯：「身體在低溫的狀態下，比較想要就是蓄 儲存能量，這樣子蓄熱的一個概念，所以它其實會讓我們的，基礎代謝率下降，但是 它又要儲存能量，所以想要吃的東西就會比較多。」

營養師 李婉萍：「有些研究論文就是說，在冬天的時候 你需要的熱量，其實會比你以前還要多一點，多多少 其實只有50到100(大)卡，那所以就會 這50到100(大)卡，的確會驅動你想要吃東西，可是往往就會驅動到過多。」

無法控制口腹之欲，加上冬天代謝差，不只是體重降不下來，小腹會也越養越大；不少民眾也發現，就算有運動習慣，還是於事無補，關鍵可能出在這。

營養師 李婉萍：「水分喝得少 就會變成，你運動效能會不好，所以提醒 在冬天的時候，水分不能減少，就是說你有運動，可是你一定要搭配，你本來應該要喝的水分量，否則就會變成運動效能不好，你的減肥或是控糖 ，或者是體重管理就會不好。」

營養師 夏子雯：「餅乾裡面的油脂含量就很多，這樣都容易讓我們的，這個小腹囤積起來，那你在做運動的時候其實，大家會覺得說，我有沒有針對小腹的運動去做，其實是全身的體脂肪，瘦下來的時候，你的小腹的脂肪才會變瘦。」

想啟動冬天身體代謝，營養素均衡、補充足夠蛋白質很重要，而且要少澱粉、少油，尤其素食者，經常攝取的五穀雜糧，更要特別留意攝取量。營養師｜夏子雯：「五穀粉 杏仁粉 芝麻粉等等的，可是不要忘記，這些都是澱粉加油脂 ，你要加什麼 ，加一些茶葉蛋，或者是一些無糖豆漿進去，提高他的蛋白質量，這樣飲食會比較均衡一點點，那這樣蛋白質高的時候，其實也可以增強我們的代謝。」

營養師 李婉萍：「冬天的補湯 我會建議，譬如說杏仁湯 花生湯都不錯，那我們的量要多少呢，就是一般吃飯的碗，大概就是一碗 。」

補湯一周兩到三次，都屬可接受，才能在滿足口腹之欲同時，也能維持良好的體態。

