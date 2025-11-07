補冬補過頭？小心「補」進警局！立冬進補別踩酒駕紅線

【警政時報 江雁武/台中報導】「立冬補冬，補嘴空！」今（7）日是一年一度的立冬進補日，天氣轉涼，許多民眾相約享用薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞等熱騰騰補品，為身體添暖氣。不過，臺中市政府警察局第二分局特別提醒，這些料理多以「米酒」入菜，雖然酒精多在烹煮過程中揮發，但仍可能殘留少量酒精，若食用後立刻駕車上路，酒測值恐超標，「補冬」變「補進警局」！

進補不進牢！立冬聚餐熱潮，中市警二分局啟動「酒駕零容忍」勤務。(圖/記者澄石翻攝)

為了防範民眾進補後誤觸法網，中市警二分局於立冬前夕晚間結合交通局，前往轄內多家薑母鴨、羊肉爐等熱門進補店家進行「酒後不開車」宣導。警方提醒，部分進補料理在烹煮時酒精未完全揮發，體質較敏感者或進食較多時，仍可能造成酒測值上升。現場不少饕客對此感到驚訝，紛紛響應活動，與員警一同貼上「拒絕酒駕」貼紙，並比出「鋼鐵人拒絕酒駕」手勢，展現守護交通安全的決心。

警方也呼籲店家主動配合推廣「指定駕駛」及「代客駕車」服務，鼓勵顧客飲食後改搭計程車或使用代駕服務回家，避免憾事發生。中市警二分局並發放「酒後代駕、安全回家」宣導卡，將防制觀念向前延伸，從源頭建立正確飲酒與駕駛觀念。

中市警二分局長鍾承志表示，立冬進補是民俗傳統，但「補身體」不該拿安全開玩笑。根據《道路交通管理處罰條例》規定，酒測值超過0.15mg/L即屬違法，除吊扣駕照、罰鍰最高達12萬元，若致人於死傷，更將面臨刑責，得不償失。

中市警二分局長鍾承志指出，第二分局於立冬前後啟動「酒駕零容忍」專案勤務，採取不定時、不定點執法策略，結合封閉式路檢與擴大臨檢勤務，特別針對薑母鴨、羊肉爐等餐飲熱區及周邊道路，加強巡邏與攔檢密度，防堵酒駕事故發生。

警方呼籲，冬令進補雖是養生良機，但千萬別讓一口酒香成為夢魘。若進補後有飲酒或懷疑酒精殘留，應選擇「指定駕駛」、「代駕」、「計程車」或「大眾運輸」返家，才能「補到位、最安全」。第二分局也將持續以教育與執法並行方式，打造友善、平安的用路環境，讓民眾在暖胃之餘，也能暖心回家。

