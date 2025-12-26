補助凍卵、試管、待產提高生育率 台東啟動助孕補助及媽咪待產包

台東縣府為提高生育率，啟動「台東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫，針對人工生殖、凍卵、待產提供補助。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕為支持家庭生育規劃，台東縣府宣布明(2026)年元月啟動「台東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫，針對人工生殖、凍卵、待產提供補助，減輕不孕夫妻及進行凍卵女性之經濟壓力，建構友善生育環境，進而提升台東縣生育率。

縣長饒慶鈴表示，台東縣因地理環境特殊，許多民眾在求子路上需往返外縣市，面臨較大的時間與經濟成本，台東縣衛生局特別訂定此項補助計畫，提供每年最高6萬元補助，希望透過具體的經費挹注，成為民眾最強的後盾。

其中，針對「不孕夫妻」提供排卵藥物及胚胎植入費用補助。申請資格相當友善，只要夫妻任一方設籍台東縣滿6個月，補助金額最高6萬元，每年以申請一次為限，若實支金額未達者，則以實支金額補助之，適用於治療費用超出衛生福利部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案範圍者得申請補助費用。

另項是「預約未來的幸福」女性凍卵補助，考量現代女性生涯規劃多元，縣府特別重視「女性生育保存」。針對本人或配偶25歲至未滿45歲且設籍台東縣滿6個月的女性，提供卵巢健康檢查、排卵藥物及取卵手術補助，補助金額最高6萬元整。

除了助孕補助，還有「媽咪待產包」。凡孕婦至縣內合作醫院之產房/待產室報到並完成住院手續後，不限戶籍、不限國籍，即贈送媽咪待產包1份，內含產後護理所需實用物資，展現對每一位新生兒母親的即時關懷。

