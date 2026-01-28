補助到位安全到家 北市消防安全設備修繕補助開跑

台北市政府消防局持續推動「補助原有合法建築物消防安全設備修繕費用」政策，協助市民改善建築消防安全設備，每案最高可補助20萬元。（圖／翻攝畫面）

為提升居住安全與公共防災能力，台北市政府消防局持續推動「補助原有合法建築物消防安全設備修繕費用」政策，於115年度編列新臺幣500萬元經費，協助市民改善建築消防安全設備，符合資格者可提出申請，每案最高可補助20萬元(實際補助金額依審查結果核定)。

一、補助對象：

(一)領得使用執照逾20年之集合住宅建築物，其共有系統性消防安全設備須進行修繕或汰換者。

(二)原有合法建築物或場所為提升其公共安全增設或改設本局指定之消防安全設備者。

二、申請期限：115年2月1日起至8月31日止。

消防局表示，老舊建築若消防設備如無法發揮應有效能，火災發生時恐增加人命傷亡與財產損失風險，透過補助鼓勵市民積極維護消防安全設備，減輕修繕費用負擔，有助於降低災害發生及擴大之可能，落實「預防重於救災」的城市安全理念。

相關資訊與申請辦法已公告於消防局官方網站/下載專區/一般申辦案件或掃描下方QRCode查詢，請符合條件的建築物管理委員會或所有權人，把握期限及早申請，共同提升居住消防安全，守護市民生命與財產。

