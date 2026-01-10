補助到宅月嫂 北市社會局允評估

不少媽媽坐月子選擇產後護理之家，但價格昂貴，並非每個家庭都能負擔，議員希望市府能有到宅坐月子服務的補助，減輕市民壓力，也能吸引更多人設籍。社會局指出，多數孕婦選擇產後護理之家，而非在家坐月子，還要評估。

產後護理之家提供24小時專業護理人員全面照顧，但費用昂貴，每天費用動輒8千，反觀到宅月嫂費用較低，24天每日9小時服務，不用5萬元。議員洪健益表示，請社會局研議增設「到宅坐月子服務」補助，好上加好，有助於吸引全國民眾來北市設籍，不分黨派議員都支持。

議員顏若芳說，北市月子中心最便宜每天8千，數量少也搶不到，好一點大多每天要1.5萬元起，希望市府補助月嫂費用，也可思考補助坐月子中心等多元形式。

台北市民劉小姐說，產後住產後護理之家，不只有嬰兒室可顧小孩，晚上也能好好休息，如果請月嫂，晚上還要自己帶寶寶。

育有兩女的吳先生說，到宅坐月子不是沒需求，畢竟不是每個人都能負擔一大筆月中費用，建議政府可有月嫂補助，減輕市民的經濟負擔。

社會局長姚淑文回應，北市訂月子餐等方面都方便，因此能提供服務的月嫂人數不多，過往曾有月嫂進入住家後，曾發生打破東西等爭議。

社會局說，衛福部統計去年全台95％產婦入住產後護理之家，是產婦坐月子主流方式，北市現已提供生育獎勵金，是否補助到宅坐月子，將通盤考量後一併評估。

