補助加碼、假別更彈性！高雄2026新制一次看懂

高市府公布2026年多項新制 。高市府提供



高市府今（12/31）公布2026年元旦起多項全新市政措施，從社會福利、勞工權益、交通安全到智慧市政服務全面升級，持續擴大弱勢照顧、提升市民生活便利與安全，打造更貼近民意的「雄幸福」城市。

在社會福利方面，自明年度起，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人，以及弱勢單親家庭與兒少等族群，資格審核標準將進一步放寬，並依身分別每月加發500元至1000元補助，減輕弱勢家庭與長者的經濟壓力。

市府也強化勞工權益保障，家庭照顧假可改以「小時」為單位請假，育嬰留職停薪則可依「日」申請，讓勞工在照顧家庭與職場工作間更具彈性。

廣告 廣告

邁向淨零智慧城市，高雄市全面推動弱勢兒少餐食券無紙化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大合作通路，提供更多元、便利的選擇。

此外，1999市民服務專線再升級，新增「真人文字客服」，市民無須撥打電話，即可透過文字即時反映市政建言或陳情，讓公共服務更貼近現代溝通習慣。

在交通安全與公共運輸方面，YouBike將實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者將無法租借，以保障使用者權益；70歲以上長者若自願繳回駕照，則可享敬老卡搭乘公共運輸50%補助，每月最高1500元，鼓勵安全出行。

市府表示，未來將持續以市民需求為核心，結合智慧科技與社會關懷，讓高雄成為更安全、更友善、更幸福的宜居城市。

更多太報報導

高雄初選白熱化 邱議瑩拋白皮書！他獻聲催票喊交棒

老牌鐵工廠出事！黑煙直衝天際 唐榮起火釀空污遭罰

總預算攻防戰延燒 大林蒲遷村再卡關？賴瑞隆、柯志恩隔空交火