補助宿舍婚育房5萬 教育部長考量實際需求

▲教育部長鄭英耀談學生宿舍友善婚育房型補助。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 大專院校宿舍也要提供婚育房，一房補助5萬元。教育部長鄭英耀表示，從學士生到碩博士班學生有一定比例是需要跨區移動，但是現有宿舍多是考慮單身學生的需求，較少考慮到「家庭」，為給予學術交流學者、研究生等更完善支持，教育部補助經費改建宿舍，希望提供鼓勵大學宿舍提供友善婚育房型。

教育部14日修正「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」，其中獎勵學校學生宿舍每提供一間友善婚育房型，核予5萬元。

鄭英耀今（27）日在立法院教育及文化委員會會前受訪指出，隨著台灣高等教育的國際化，公私立大學迎來了許多國外訪問學者、交換學生和博士生，不少外籍來台者有攜家帶眷的需求；有的學校外籍博士生比例甚至超過一成。然而，過去的宿舍比較少考慮到他們需求，多半只考慮單身學生或同性別房型，因此考量生活支持，希望促進學術量能及交流，因此推動補助改善。

鄭英耀表示，預估透過補助支持，友善婚育房型數量會越來越多，不論是現有設施改建，或是設置新的宿舍，教育部給予經費支持，會與校方一起努力，持續推動。

