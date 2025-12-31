補助對象再擴大！ 屏東縣115年機車汰舊換新開跑（圖／屏東縣政府提供）





為加速汰換老舊機車、持續改善空氣品質，屏東縣政府宣布 115年機車汰舊換新補助內容再升級，不只放寬申請對象，連可補助的電動車款式也更多元，鼓勵民眾把握補助期間，汰換老舊機車。

屏東縣府表示，原「純淘汰補助」僅限二行程機車，為了讓更多老車車主都能受惠，115 年補助範圍已擴大為民國 96 年 6 月 30 日（含）以前出廠的1至4期老舊燃油機車，只要完成報廢程序即可申請，最高補助2,300元；在新購電動二輪車或汰舊換購電動二輪車補助方面，本次也同步放寬車型限制，除了原有的重型、輕型及小型輕型電動機車外，今年也將「微型電動二輪車」納入補助範圍，讓短程通勤、日常代步有更多低污染選擇。

廣告 廣告

屏東縣府指出，老舊燃油機車排放的污染物較高，是影響空氣品質的重要因素之一，透過補助對象與車型的放寬，希望讓民眾「換車更有感」，也讓空氣品質改善看得到。縣府提醒，補助期間自 115 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，民眾可至屏東縣政府環保局網站（便民服務 > 民眾申辦項目 > 線上申請）查閱或直接撥打服務專線 08-7352068 洽詢。

更多新聞推薦

● 台南好YOUNG跨年晚會陣容華麗 精彩表演連發吸引逾20萬人次同樂