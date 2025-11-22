普發1萬變3萬！PGO威力125補助衝到3.2萬 油電機車「最低門檻入手潮」

記者鍾釗榛／台北報導

普發一萬元的商機，各行業都想牢牢抓緊！PGO模特動力機車直接推出「普發萬元放大術」，讓購車族的荷包再放大一次！主打全國第一輛油電機車威力125，只要汰舊換新，補助最高可達 32,100 元，等於萬元現金瞬間變成超值折扣，一口氣把入手門檻壓到最低。

PGO威力125補助最高可達 32,100 元。（圖／PGO提供）

全國第一輛油電機車

威力125可不是喊喊口號，而是被政府官方背書的台灣第一輛油電機車。PGO 端出多達83項專利技術，能源局公告的油耗表現更高達65.6 km/L，在同級車中直接奪下油耗王寶座。透過油車動力＋電車節能的雙重優勢，不只好騎、省油，長期用車成本也更漂亮。

日常通勤一次到位

設計面，威力125走的是流線外型，看起來簡單俐落又不失質感。騎乘起來穩定順暢，座高親民，座墊柔軟，不論通勤、代步或巷內移動都相當友善。此外，車廂空間超大，輕鬆放進安全帽與日常用品，是同級中名列前茅的「實力派大空間」。

安全也兼顧

在安全性上，威力125的煞車制動力同樣是同級生難以跟上的強項。PGO強調這台車就是為一般通勤族設計，不只要省油，也要讓騎士每天上下班都騎得安全又安心。

1萬變3萬！現在買最划算

PGO此次祭出的「普發萬元放大術」可說誠意滿滿，對消費者來說就是把政府給的一萬元變成更有感的購車折扣。現在購買威力125並辦理汰舊換新即可享最高32,100元補助，想體驗油車＋電車的節能新生活，現在正是最甜的入手機會。

