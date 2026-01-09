補助營養午餐中央喊沒錢 盧秀燕嗆選總統都說孩子國家養

台中市長盧秀燕9日赴大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，盧表示，每一位總統競選時，常說孩子國家養，但現在起來卻成地方政府在養，呼籲中央提撥補助，除達成孩子國家養政見，也能齊一標準照顧全國孩子。（温予菱攝）

免費營養午餐政策席捲全台，不少縣市已宣布執行，不過也有部分縣市呼籲中央補助，但行政院明確回應，因財劃法影響，無餘裕協助地方。對此，台中市長盧秀燕9日開轟，每一位總統競選時，常說孩子國家養，但現在起來卻成地方政府在養，呼籲中央提撥補助，除達成孩子國家養政見，也能齊一標準照顧全國孩子。

盧秀燕今赴大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，會後受訪說，營養午餐免費在過去觀念中，就僅止於補助弱勢學生，但現在觀念不同，免費營養午餐就像給孩子課桌椅等設備一樣，強調這是政府的責任，因此好的政策就應該要做，雖然中市府財政辛苦，也會努力籌錢，提供公立國中小孩子115學年免費營養午餐，並將預算送進議會，相信議員都會大力支持。

盧秀燕表示，現在全國22縣市中，已有將近一半城市宣布執行免費營養午餐政策，包含北市等，因為地方政府財政困難是眾所周知的，大家願意去籌錢、想辦法給孩子免費營養午餐，這是非常勇敢的事情，且進步的教育觀念。

至於還有一半縣市還未宣布，盧秀燕直言，我們要同情他們，也許他們連錢都無法籌到、無法舉債，並提及每一位總統競選時，常說孩子國家養，現在從10幾縣市宣布起來，看起來卻變成地方政府在養，中央既然一年有將近高達3兆元預算，希望能夠提撥一些公平照顧每一個縣市，讓全國孩子都有免費營養午餐。

盧秀燕再次呼籲，中央撥預算，一方面達成孩子國家養政見，也能讓每一縣市吃的一樣，因為每一縣市財力不同，有的富裕，但絕多數是財政艱辛，每個地方政府編定預算不同，孩子吃的好壞就會不一樣，強調不是不願讓孩子吃好的，有的縣市財政比台中辛苦，她認為給孩子標準要一樣，建議還是應該要國家統一編列預算，齊一標準照顧全國孩子。

另外，家長擔憂的營養午餐品質，盧秀燕說，台北宣布一餐60至70元計算，台中也是一樣，強調提出標準與台北一樣，再加上台中物價相比台北低一些，所以可以採購的更好，給孩子有好的營養午餐。

