補助用罄 台南暫緩免費裝假牙

台南市長輩免費裝假牙計畫推行14年，累計9萬多名長者受惠，今年仍有3500多人提出申請，但衛生局預估年度經費用罄，10月31日公布受理案件至11月15日暫停，連3年提前停止收案。不過符合資格民眾不用擔心，明年1月仍可重新向各醫療院所提出申請。

台南市65歲以上長輩免費裝假牙計畫自賴清德擔任台南市長時推動，資格限定65歲以上長輩暨55歲以上原住民。分為上下顎，只要各剩3顆牙以下，就可分上、下顎申請免費裝上全口假牙，每人每顎僅補助1次。

原本台南市免費裝假牙的資格僅限中低收入戶，賴清德上任後擴大資格範圍，台南市長黃偉哲接棒持續推行，迄今14年造福約9萬1000人。這項政策一推出，造福許多牙口不好的長輩，至少省下數萬元，就能裝設假牙，順利咀嚼食物，當年頗受好評，被綠營認為提升市民滿意度的重要政策之一，首年執行預算約5億元。

近年來，因多數長輩已裝上假牙，每年編列經費只須滿足剛滿65歲者新增提出的申請案，額度逐年縮減至每年約1億多元。

不過有需求的申請量仍超出預期，台南市政府連續3年編列經費都提前在10月底、11月中即用罄，今年超過3500人申請，衛生局昨日宣布11月15日暫停收件。

衛生局表示，明年度計畫已簽核中，可望在1月起重新受理，尚未申請亦無須擔心，民眾只要符合資格，明年初再向合約醫療院所提出申請即可。