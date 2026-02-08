補助申請冗長 診所意願低

為了改善長者口腔健康，衛福部自民國98年推動中低收老人假牙補助政策，雖立意良善，但因並非全額補助，加上假牙難做、經費申請手續冗長，願意接案的醫療機構不多，導致治療量能塞車。

牙醫師透露，以北市來說，全口假牙最高補助5萬5000元，但一般診所定價都在1到1.5倍以上，平均要10萬元上下，對診所來說賺不到利潤，多數不想做。

長輩常因牙床萎縮且多有慢性病等，醫學中心大多沒有人力可以支持，病患都擠到公立醫院。北市聯醫松德院區副院長李雅玲透露，雙北假牙補助病人幾乎都集中在北市聯醫，院內價格定在8萬元左右，差額雖不多，但中低收入戶病人負擔不起，醫院只能想辦法從各類捐款中為病患籌措經費。

牙醫師公會全聯會祕書長曾士哲表示，做假牙之前，民眾必須先向社會局申請假牙補助，資格通過後，診所得寫治療計畫，並提供臨床照片及模型等資料，送交主管機關或牙醫師公會審查，待核定後才能開始治療，一來一往就要1個月，最後還可能不通過，等於白忙一場。

曾士哲表示，申請補助整體流程繁瑣，拉長作業時間，再加上補助費用採一次性核銷，治療完成後，診所還等上3個月才會拿到，與臨床實務有落差，都會影響醫療院所參與政策的意願。他呼籲簡化手續，例如線上申請與電子化以縮短作業時間，並採取階段性核銷，提升醫療院所參與意願，讓病人更即時獲得口腔照護。