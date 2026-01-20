補助省下萬元！彰化皮蛇疫苗今開打 一早民眾排爆

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍滿一年的65歲以上長者（原住民55歲）接種服務，符合資格的民眾僅需自付6,000元即可完成兩劑施打，相較於市面上1萬7,000至1萬8,000元的費用，大幅減輕經濟負擔。此項計畫於今日（20日）上午8時正式啟動，全縣27個衛生所同步開放，吸引大批民眾前往登記，現場人潮湧現。

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍滿一年的65歲以上長者（原住民55歲）接種服務，符合資格的民眾僅需自付6,000元即可完成兩劑施打。(圖/翻攝王惠美臉書)

為確保接種作業順利進行，縣府採取「同步開放預約、分批有序接種」的模式。第一期從本月20日至23日，優先提供低收入及中低收入戶長者免費接種，這些符合資格的長者可憑通知單或健保卡直接至衛生所辦理，費用由縣府全額補助；一般長者則可於此期間完成預約登記、領取繳費單並簽署繳費意願書。

後續接種期程規劃為：第二期從本月26日至30日、第三期從2月2日至6日、第四期從2月9日至13日，最後一期則從2月23日至26日。若疫苗數量仍有剩餘，縣府將滾動式加開後續期別，讓更多符合資格的長者受惠。

衛生局特別提醒，一般長者完成預約登記後，必須於7日內至銀行或超商繳納自付額6,000元。由於需要確認繳費資訊入帳，長者應於收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿14日後，再前往原預約的衛生所接種疫苗，以免白跑一趟。此次計畫共提供1萬名長者完整的兩劑接種服務，縣府補助其餘不足部分的費用。

