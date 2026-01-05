補助金500萬！助雇主打造友善職場育兒環境

▲為協助企業營造友善育兒的職場環境，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均可申請相關經費補助。。圖為台中捷運哺集乳室。（示意圖／中捷公司）

[NOWnews今日新聞] 為協助企業營造友善育兒的職場環境，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均可申請相關經費補助。嘉義縣政府配合勞動部補助辦法，每年分兩期受理申請，115年度申請期間分為第1期（自1月1日至2月28日止）及第2期（自5月1日至6月15日止），開放縣內事業單位申請設置哺（集）乳室及托兒設施或措施補助經費。

依據「性別平等工作法」第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主，應提供哺（集）乳室與托兒設施或措施。為協助企業營造友善育兒的職場環境，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均可申請相關經費補助。

為鼓勵雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，減輕員工哺育及托育子女之負擔，嘉義縣政府配合勞動部補助辦法，每年分兩期受理申請。補助內容包含設置員工專用哺（集）乳室，最高補助2萬元；新設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園及職場互助教保服務中心），補助額度最高新臺幣500萬元；已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；企業辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，企業若提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

嘉義縣府勞工暨青年發展處提醒，請事業單位於申請期間至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」-「線上申請補助專區」，填寫相關申請書表，並以線上方式（掃描上傳相關資料）提出申請。如對企業辦理托兒服務有相關疑問，歡迎諮詢輔導專線02-33431118。

