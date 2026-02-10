補助預算剩68億！家電汰舊換新「折5000」要沒了 經濟部：今年最後一年

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為加速淨零建築與能源轉型，經濟部能源署指出，家電汰舊換新補助政策獲得民眾與業界熱烈響應，今年為計畫最後一年，目前僅剩68億元預算，呼籲民眾把握最後機會踴躍申請。

為加速淨零建築與能源轉型，經濟部能源署指出，家電汰舊換新補助政策獲得民眾與業界熱烈響應，今年為計畫最後一年。（示意圖／Unsplash）

能源署表示，住宅用戶購買一級能效冷氣或電冰箱，可申請經濟部補助3,000元，另可向財政部申請最高2,000元貨物稅退稅，每台最高可享5,000元優惠，降低換購高效節能家電負擔。

能源署也表示，針對建物能源轉型已建構完整推動措施。能源署自2026年至2028年持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每設置1瓩補助3,000元、每案最高補助30萬元，三年總經費達30億元、每年編列10億元，以提高民眾設置意願。

廣告 廣告

針對老舊建物安全與機能提升，經濟部也配合內政部「老宅延壽機能復新計畫」，建立相關配套措施，將再生能源與高效率節能設備導入更新工程，從源頭降低管線老化與火災等公共安全風險，同時帶動營造、建材與節能技術產業鏈轉型。經濟部呼籲，民眾申請相關補助時，可整合跨部會資源搭配使用，放大政策加乘效果。

更多FTNN新聞網報導

住戶群團購訊息狂洗版！ 他曝「自己找還比較便宜」 網點關鍵：這類型可以跟

好事多「16種最受歡迎食物」出爐！ 杜拜巧克力、炸雞、馬芬都上榜

冷氣關了電費還降不下來？能源署點名5大吃電怪獸 沒開也在耗電

