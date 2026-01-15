補助0-6歲掛號費！林國漳拋「育兒無壓」政見：政府做後盾，減輕宜蘭家長負擔

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，拋「育兒無壓」政見，補助 0-6 歲幼兒掛號費，政府做後盾，減輕宜蘭家長負擔。（林國漳競辦提供）

▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，拋「育兒無壓」政見，補助 0-6 歲幼兒掛號費，政府做後盾，減輕宜蘭家長負擔。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（十五）日出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，除肯定現場幼教老師對於幼兒適性發展付出的努力外，正式宣布「健康起跑點，醫療零距離」政見：補助 0-6 歲幼兒掛號費。林國漳主張，由縣府專款補助設籍宜蘭 0-6 歲幼兒的醫療掛號費，希望打造全台最友善的「育兒無壓」示範縣。

出席幼教典禮有感：讓宜蘭成為「敢生能養」的家園。在交接典禮現場，林國漳對卸任理事長林淑玲、新任理事長林靜惠及全體幼教人員表達敬意。他感性表示：「掛號費雖是小錢，但對家有幼兒的父母來說，是頻繁且必要的隱形成本。我要讓家長知道，在宜蘭養育孩子，縣府會是你最有力的隊友。」林國漳承諾，未來將持續以專業法律思維與人文關懷，提出更多務實且有感的政策，讓宜蘭的年輕一代真正感受到「醫療零距離，育兒有靠山」。

看見家長痛點：換季門診爆量，醫療支出成隱形負擔。林國漳觀察到，每逢換季或冷熱交替季節，小兒科診所總是擠滿看診人潮，幼童免疫力較弱，頻繁的感冒與過敏無形中增加了家庭的經濟負擔。林國漳強調，這項政策並非憑空丟出的福利，而是看見家長在育兒生活中的真實需求。

填補現行制度的缺口：從 0-3 歲延伸至 0-6 歲全面照顧。林國漳指出，目前中央政府針對 0-3 歲兒童已有健保部分負擔全免的機制，而 6 歲以下則多針對中低收弱勢幼兒提供補助。為了擴大對一般家庭的照顧、填補現行制度的缺口，林國漳主張將福利延伸：「中央顧部分負擔，縣府就來補貼掛號費！」讓 0-6 歲的幼兒都能獲得更完善的醫療支持，達成真正的育兒無壓。

務實規劃、數據支撐：每年二四00 萬守護一點六萬名幼兒健康。林國漳強調，經過團隊嚴謹的財政評估，目前宜蘭縣 0-6 歲幼兒約有一萬六八八六人，以每人每年補助十次為基準，預算約為每年二四00萬元。「這筆預算在縣政歲出中比例不高，卻能對青年家庭產生最直接的幫助。」林國漳表示，政見不僅要有溫度，更要有執行力。二四00萬的精準投入，換來的是宜蘭下一代的健康與家長的安心。

全照顧、零距離：保障每一位宜蘭孩子的醫療權利。此項「健康起跑點．醫療零距離」，具體方案如下：一般門診：每次補助上限一OO元。急診醫療：每次補助上限二00元。年度額度： 每人每年補助上限 十次。