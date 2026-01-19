補助1.1億元 苗栗獅潭文化會館動土

苗栗縣獅潭鄉舊有文化會館暨圖書館，新建工程十九日上午舉行焚香祝禱及動土儀式。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉舊有文化會館暨圖書館，因建物已逾一甲子且耐震度不足，經地方爭取客委會補助一點一億餘元經費原址重建，新建工程十九日上午舉行焚香祝禱及動土儀式，預定一一六年七月竣工啟用，這是全台唯二補助上億的圖書及文化會館。

客會委主委古秀妃表示，她發現圖書與文化設施有很大的城鄉差距，偏鄉地區尤其偏遠客庄對資源的迫切需求，目前全國有二十多個客庄地區在重建、整建圖書館，獅潭文化會館暨圖書館工程，是國內唯二補助上億元的重大建設，期待各界繼續努力。

縣長鍾東錦感謝客委會對獅潭的重視，大力補助上億元經費辦理改建工程，待新建工程完工之後，縣府也會支持後續內部各項設備所需經費。